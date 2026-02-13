"Las cosas no son como las dicen, es peor": congresista denuncia que su hijo fue detenido por ICE

La congresista Ángela Vergara denunció este viernes que su hijo Rafael Alfonso Vergara lleva 18 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en "condiciones inhumanas".

"Inicialmente él pensaba que ese estatus lo podía liberar de estar en un centro de detención como ese. Sin embargo, estos últimos meses él me había dicho: mamá, esta situación estaba muy complicada. Sin embargo, yo le di mucho apoyo y le dije que yo no creía que hubieran razones para que él estuviera en detención, que él era una persona que había entrado de manera legal, que era una persona que era un ciudadano ejemplar, que había creado empresa en Estados Unidos, que tributaba en Estados Unidos y que tenía pues su corte definida para una fecha específica. Y la sorpresa, obviamente, cuando recibí esa noticia fue grande, lamentándome obviamente de no haberle dicho otra cosa, de que regresara a su país, de que no saliera, porque las cosas no son como las dice la prensa, las cosas son peores todavía", contó la congresista en conversación con Recap de Blu Radio.

La congresista del Partido Conservador pidió la intervención urgente del Gobierno colombiano y de la Cancillería para garantizar el retorno y la protección de su hijo y de otros connacionales en situaciones similares. Dijo que han tratado a su hijo como un delicuente y lo han dejado sin comunicación, pese que no ha hecho nada malo y asegura que el trato es el mismo hacía otras personas en las mismas condiciones.

"Él tiene 6 meses sin siquiera hablar con su familia, que su esposa es discapacitada, tiene una bebé de 7 meses y un niño de 7 años, y hoy ni siquiera tiene fecha de corte y tampoco una ayuda idónea que lo acompañe a sacar adelante su proceso. Son interminables, pero interminables, los casos que rompen el corazón, los casos que dan impotencia, los que he vivido por intermedio de mi hijo, que hoy no he fallecido en esta labor, ni siquiera cuando tenga a mi hijo en casa", expresó.



Policías del ICE en Estados Unidos. Foto: AFP.

A pesar de que conoce la situación de su hijo desde hace semanas, la congresista dijo hoy en X que ha guardado silencio hasta ahora porque confiaba en las garantías de la Justicia estadounidense, pero decidió hacer pública la situación ante lo que calificó como un "desgaste emocional profundo".

"Solicité la información precisamente a Cancillería y Embajada. Aún no tengo los datos. Sin embargo, por intermedio de las redes sociales he logrado captar una cantidad de casos de personas que hoy están retenidas y no saben dónde está su familiar, que todavía no saben siquiera si están retenidos, pero que no aparecen y que temen que estén pasando lo mismo que hoy está pasando mi hijo", puntualizó.

Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos no tienen ningún antecedente criminal, y algunos solo estaban acusados de infracciones civiles de inmigración, como vivir de forma irregular en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país.

Una investigación de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) documentó un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes penales que entraron en centros de detención de febrero a septiembre de 2025.