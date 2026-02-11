Anillo de fuego en el cielo: cuándo y dónde ser verá el primer eclipse solar anular de 2026

El cielo de 2026 traerá uno de los eventos astronómicos más esperados por expertos y aficionados: el primer eclipse solar anular del año, un fenómeno que permite observar el famoso “anillo de fuego” alrededor de la Luna.

Este espectáculo natural ocurrirá el 17 de febrero de 2026 y, aunque solo será visible de forma completa en regiones muy específicas del planeta, su impacto será global gracias a las transmisiones en línea.

Un eclipse anular se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no logra cubrirlo por completo. En lugar de oscurecer el día, deja visible un borde brillante que rodea su silueta, creando una imagen tan llamativa como poco frecuente. En esta ocasión, el satélite natural ocultará cerca del 96 % del disco solar, lo que promete un efecto visual impresionante.

'Anillo de fuego' durante eclipse solar en 2019 Foto: AFP

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse solar anular de febrero de 2026?

De acuerdo con los cálculos astronómicos, el fenómeno se desarrollará entre las 09:56 y las 14:27 (GMT), aunque el horario exacto dependerá de la ubicación del observador. La franja de anularidad —donde se verá el anillo de fuego en su máxima expresión— tendrá una anchura aproximada de 616 kilómetros, pero atravesará zonas muy aisladas.



La visibilidad completa se concentrará en sectores de la Antártida y el Océano Antártico, mientras que en regiones del sur de Sudamérica, África austral y amplias áreas oceánicas se observará de manera parcial. Para el resto del mundo, la alternativa será seguir transmisiones en vivo a través de observatorios y plataformas especializadas.



¿Qué es un eclipse anular y por qué se forma el “anillo de fuego”?

Este tipo de eclipse ocurre durante la Luna nueva, cuando el satélite se interpone entre la Tierra y el Sol. La diferencia con un eclipse total radica en la distancia: cuando la Luna está en su punto más lejano de nuestro planeta (apogeo), su tamaño aparente no alcanza para cubrir completamente al Sol.

BLU Radio. Eclipse 'Anillo de Fuego' // Foto: AFP

Como resultado, queda visible un borde luminoso continuo alrededor de la Luna, conocido popularmente como el “anillo de fuego”. A diferencia de los eclipses totales, en este caso el cielo no se oscurece por completo, aunque sí se percibe una disminución notable de la luz solar.



Recomendaciones para observar el eclipse de forma segura

Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la visión. Por eso, los expertos insisten en seguir estas recomendaciones básicas:



Usar gafas certificadas para observación solar.

Emplear filtros solares adecuados en telescopios o binoculares.

No utilizar lentes de sol comunes ni métodos caseros.

Supervisar siempre a niños durante la observación.

El eclipse del 17 de febrero marcará el inicio del calendario astronómico de 2026 con un espectáculo poco común que recuerda la precisión del movimiento entre la Tierra, la Luna y el Sol. Para quienes logren verlo directamente —o seguirlo en transmisiones— será una oportunidad única de contemplar uno de los fenómenos más llamativos del firmamento.