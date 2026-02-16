Hasta MinEducación busca que interventores de EPS les pague al hospital Alma Máter de Medellín

La Nueva EPS y Savia Salud tienen problemas hasta con su interventor. El Ministerio de Educación busca que se paguen cerca de 160.000 millones de pesos que se le adeudan al Hospital Alma Máter. La mayoría de esos recursos se los adeuda el hospital a la Universidad de Antioquia.

En medio de la crisis financiera que atraviesa hace varios meses la Universidad de Antioquia, otro factor ha cobrado especial relevancia, más si se tiene en cuenta que tiene que ver con las millonarias deudas de algunas de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional que, a su vez, y paradójicamente, busca rescatar las finanzas de la institución de Educación Superior.

Solamente la Nueva EPS y Savia Salud le adeuda cerca de 160.000 millones de pesos al Hospital Alma Máter y de ese dinero cerca de 145.000 millones de pesos le son adeudados a la Universidad de Antioquia, situación que impactan directamente a las finanzas de la institución, siendo este uno de los principales focos del déficit.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que el pago de esa cartera es vital para el plan que adelantan para rescatar a la Universidad de Antioquia, por ello, se adelantan las conversaciones correspondientes con la Nueva EPS, que es la que adeuda más dinero.



“Para agilizar el pago que le adeudan las EPS al hospital. Sabemos que uno de los principales acreedores es la nueva EPS y en ese sentido si avanzamos con el pago de esta deuda podemos ir solventando el déficit”; aseguró.

Mientras avanzan las gestiones para que se paguen los recursos, hay que recordar que hace unos días el Ministerio de Educación anunció 228.000 millones de pesos de vigencias futuras para la institución de Educación Superior, además, del anuncio que para este año girarán un 11 % más de lo que la ley los obliga, es decir, cerca de 40.000 millones de pesos adicionales para el 2026.

A la espera de que se solucione la cartera con las EPS intervenidas con el Gobierno nacional, mencionar que el Hospital Alma Máter hace menos de un mes había indicado que las deudas eran de 53.000 millones de pesos con la Nueva EPS y un poco más de 100.000 millones de pesos con Savia Salud.