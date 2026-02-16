En vivo
Antioquia  / Hasta MinEducación busca que interventores de EPS les pague al hospital Alma Máter de Medellín

Hasta MinEducación busca que interventores de EPS les pague al hospital Alma Máter de Medellín

La mayoría de 160.000 millones de pesos, se les adeuda el hospital a la Universidad de Antioquia, la Nueva EPS y Savia Salud.

