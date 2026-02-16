Renunció Sofía Gaviria a la cabeza de lista al Senado por el partido de Ingrid Betancourt

La disputa al interior del partido Verde Oxígeno protagonizada entre su presidenta, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, y su cabeza de lista al Senado, Sofía Gaviria, llegó a un punto de no retorno.

En la mañana de este lunes, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se oficializó la renuncia de Gaviria a su aspiración al Congreso. En ambas cartas, Gaviria argumenta razones de "carácter político y personal relacionadas con la falta de garantías democráticas internas, ausencia de espacios reales de deliberación (...) situaciones de persecución", entre otros.

“Esta decisión no obedece a cálculos electorales ni a motivos personales. Responde a razones políticas, éticas y democráticas que me impiden continuar en un proyecto que hoy no ofrece garantías mínimas de transparencia, deliberación interna, pluralismo ni respeto por la autonomía de sus candidatos”, sostuvo la ahora excandidata en una declaración pública.

Cabe recordar que el viernes pasado, la misma Betancourt había anunciado la salida y expulsión del partido a Gaviria, hablando de varios altercados y desencuentros contra la exsenadora en medio de la campaña a las elecciones legislativas del 8 de marzo.



“Cuando dentro de una organización política desaparecen los espacios reales de decisión compartida, se sofocan las voces críticas y se subordinan las decisiones al interés particular, se vacía de contenido cualquier discurso de renovación (...) Nuestro propósito era construir una lista con perfiles técnicos, éticos y plurales: voces de víctimas como las integrantes de la Corporación Rosa Blanca, representadas por Sara Morales y Daisy Guanaro; referentes en vivienda, salud, empresa y cultura; personas comprometidas con una política seria y con soluciones estructurales para Colombia. Lamentablemente, ese espíritu no encontró respaldo en la conducción del partido”, afirmó Gaviria.

La excandidata y exsenadora cerró su mensaje diciendo que seguirá participando en las discusiones políticas nacionales, que no es una retirada, sino que seguuirá trabajando por la reconstrucción ética de la política, por la defensa de las víctimas y por la construcción de un proyecto verdaderamente democrático, institucional y respetuoso de la ciudadanía.

La renuncia de Gaviria se suma a la de otros dos candidatos al Senado: Jorge Alberto Duque y Juan Fernando Betancur.