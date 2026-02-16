En vivo
Blu Radio  / Política  / Renunció Sofía Gaviria a la cabeza de lista al Senado por el partido de Ingrid Betancourt

Renunció Sofía Gaviria a la cabeza de lista al Senado por el partido de Ingrid Betancourt

La declinación de la aspiración de la exsenadora se suma a la de otros dos candidatos al Senado: Jorge Alberto Duque y Juan Fernando Betancur.

