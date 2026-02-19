“Solidaridad con los trabajadores”: Fecode explica por qué marchan, aunque ganen más del mínimo

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó su participación en las marchas de este jueves, convocadas en respaldo al Gobierno nacional por todo el revuelo del salario mínimo.

El presidente de Fecode, Domingo Ayala, explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la decisión fue adoptada tras una reunión de la federación y sus sindicatos filiales.

Según indicó, el objetivo central es defender el concepto de “salario mínimo vital”, una figura que, afirmó, está respaldada por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el marco constitucional colombiano.

La movilización en Bogotá está prevista para la tarde, aunque en otras regiones del país algunos sindicatos afiliados realizarán marchas en horas de la mañana. En la capital, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), filial de Fecode, saldrá hacia la Plaza de Bolívar desde las 2:00 de la tarde.



¿Por qué saldrá a marchar Fecode?

Aunque la mayoría de sus afiliados no devenga el salario mínimo, la organización sindical asegura que su presencia en las calles responde a un principio de solidaridad con los trabajadores que sí dependen de ese ingreso básico.



Ayala reconoció que los docentes del sector oficial han logrado mejoras salariales a través de negociaciones colectivas y que ninguno de ellos percibe actualmente el salario mínimo.

Sin embargo, insistió en que la federación agrupa no solo maestros, sino también trabajadores administrativos y otros empleados del sector educativo, algunos de los cuales —según afirmó— podrían estar en diferentes condiciones salariales.

“Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”, sostuvo el dirigente.

Publicidad

El debate surge en medio de la discusión sobre el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno, que fue fijado en 23,7%. Para Fecode, aunque el ajuste representa un avance, no resuelve completamente el rezago acumulado durante décadas.

El dirigente sindical aseguró que el propósito debe ser avanzar gradualmente hacia un salario que garantice condiciones de vida dignas, en coherencia con los compromisos internacionales suscritos por Colombia ante la OIT.

Actualmente, Fecode agrupa a 34 sindicatos en todo el país y representa aproximadamente a 350.000 afiliados, según cifras entregadas por su presidente.

Publicidad

Durante la entrevista también se abordó la participación política de Ayala, quien confirmó su aspiración al Senado por el Frente Amplio Unitario. No obstante, sostuvo que su presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato.