No reclutar menores y cesar homicidios: el acuerdo de las ACSN con el Gobierno

El Gobierno nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) firmaron dos acuerdos en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, con el objetivo de avanzar en el desescalamiento de las violencias y fortalecer la protección de la población civil en los municipios de Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).

Uno de los compromisos suscritos es el cese de homicidios y la abstención de actos crueles, inhumanos o degradantes contra la población civil. El grupo armado también reiteró que no adelantará acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, ni realizará ataques contra instalaciones oficiales.

En el acuerdo, las ACSN se comprometieron a no reclutar, usar ni vincular menores de 18 años en ninguna de sus actividades. Señalaron que, en caso de identificarse la presencia de menores en sus estructuras, deberán facilitar su desvinculación inmediata y ponerlos a disposición de las autoridades civiles competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Asimismo, el grupo se comprometió a respetar los derechos de la población civil y de las personas con especial protección, a no instrumentalizar el proceso con fines políticos o militares y a no interferir en el desarrollo de los procesos electorales.



También acordó abstenerse de realizar cualquier tipo de extorsión en los municipios de Dibulla, Ciénaga y Santa Marta, y no obstaculizar las acciones de transformación territorial lideradas por el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las autoridades civiles en estas zonas.

Por su parte, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aseguró que seguirá los “recursos necesarios para asegurar las condiciones logísticas y operativas requeridas”.