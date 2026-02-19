En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / No reclutar menores y cesar homicidios: el acuerdo de las ACSN con el Gobierno

No reclutar menores y cesar homicidios: el acuerdo de las ACSN con el Gobierno

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se comprometieron a cesar homicidios, no reclutar menores y no interferir en procesos electorales, en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico con el Gobierno nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad