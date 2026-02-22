Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en varias zonas del Oriente y el Magdalena Medio antioqueño tras la aparición en varios puntos públicos, especialmente vías, de vallas y otros elementos de propaganda del Clan del Golfo.

Según la Séptima División del Ejército, el material se intentó ubicar en localidades como Santo Domingo, San Carlos y el municipio de Rionegro.

En este último municipio, las autoridades intervinieron contra dos hombres que pertenecerían a la subestructura Gener Morales cuando intentaban instalar en la vereda Mampuesto una pancarta alusiva a Oliverio Isaza, cabecilla del grupo criminal abatido hace un año.

Capturaron dos hombres que estaban instalando vallas del Clan del Golfo en Rionegro, Antioquia

En el procedimiento incautaron 79 dosis de estupefacientes, dos pancartas, una motocicleta, tres celulares y más de 1.5 millones de pesos en efectivo.



"Estos individuos, no solamente se les decomisó publicidad alusiva al grupo armado organizado, sino sustancias psicoactivas y una motocicleta, los cuales están siendo puestos a disposición de nuestra Fiscalía para su debida judicialización", dijo Jorge Rivas, alcalde de Rionegro.

Estas acciones estarían relacionadas con la conmemoración por parte del grupo ilegal del primer año de la muerte de Oliverio Isaza, alias ‘Terror’, quien fue abatido en un operativo de la fuerza pública en Puerto Triunfo junto a otros cinco hombres de su estructura.