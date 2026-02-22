En vivo
Capturaron dos hombres que estaban instalando vallas del Clan del Golfo en Rionegro, Antioquia

Con las acciones estarían conmemorando el primer aniversario de la muerte Oliverio Isza, alias 'Terror', uno de sus máximos cabecillas.

