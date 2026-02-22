El caso de presunto feminicidio del que fue víctima una joven a finales de 2025 en el Suroeste de Antioquia estaría cerca de esclarecerse tras la captura, en las últimas horas, del presunto responsable.

Se trata de Emiliana Castrillón Herrera, una mujer de 19 años, de quien se perdió rastro desde la noche del pasado 1 de noviembre, cuando fue vista caminando con un hombre en zona urbana del municipio de Venecia, durante el tradicional Festival de Globos.

Una semana después, su cuerpo fue avistado por un campesino de una parcelación en aguas del río Cauca, a la altura de la vereda El Balzán, en el corregimiento de Bolombolo, y tras cotejos forenses en Medellín se logró establecer su plena identidad.

En las semanas posteriores y tras diferentes labores investigativas, las autoridades judiciales lograron recaudar los suficientes elementos probatorios para emitir una orden judicial contra el hombre con el que fue identificada la última vez con vida la víctima.



Capturaron al principal sospechoso por la muerte de una joven en Venecia, Antioquia

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, indicó que el hombre fue requerido en zona urbana del municipio de Titiribí, en la misma subregión, en medio de labores de registro y verificación de antecedentes.

"Eso fue gracias a una labor de verificación y testigos también que llevaron a cabo el trabajo investigativo y, por ende, ya las pruebas determinadoras de este resultado que conllevó a la captura de este sujeto y que, una vez Fiscalía presentara ante el juez todo este material y así mismo el juez diera el aval a la orden de captura procedente", dijo.

A través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón celebró el procedimiento policial, sobre el cual se espera que en las próximas horas también tome decisiones un juez al valorar los elementos entregados por la Fiscalía General. “En Antioquia tenemos los ojos puestos en los maltratadores y asesinos de mujeres”, dijo el mandatario en su mensaje.