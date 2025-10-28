Rescataron a menor de edad de presunta explotación sexual en Campoalegre, Huila

Los gritos de auxilio de una adolescente de 17 años alertaron a una patrulla de vigilancia en el barrio La Caraguaja, en Campoalegre, Huila. Gracias a la rápida reacción de los uniformados, la joven, que permanecía retenida en un establecimiento de lenocinio por una supuesta deuda económica, fue rescatada.

Según el reporte policial, la adolescente, que pedía ayuda desde una ventana, les manifestó a los uniformados que el administrador del establecimiento la mantenía retenida debido a una deuda de 200 mil pesos, dinero que él afirmaba haberle enviado para cubrir su traslado desde la ciudad de Cali, con el propósito de que trabajara en su negocio.

“En el municipio de Campoalegre logramos rescatar a una adolescente de 17 años que se encontraba retenida contra su voluntad dentro de un establecimiento de lenocinio en el barrio La Caraguaja, donde nuestros uniformados atendieron los gritos de auxilio de la joven, quien manifestó que había llegado desde la ciudad de Cali y había sido retenida por una supuesta deuda económica”, señaló el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourth, comandante del Departamento de Policía Huila.

Los uniformados procedieron a la captura del presunto responsable, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno por el delito de proxenetismo con menor de edad.



Ante este grave hecho, se conoció que se iniciaron operativos de control en estos establecimientos de comercio con el fin de prevenir delitos como el proxenetismo y la trata de personas.

“Hemos dispuesto planes especiales de control y verificación en establecimientos abiertos al público, en articulación con nuestro Grupo de Infancia y Adolescencia, comisarías de familia y demás entidades competentes, para prevenir toda forma de explotación sexual y garantizar los derechos de la niñez y la juventud huilense”, puntualizó el oficial.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad, a través de la línea 123 o en la estación de Policía más cercana.