Capturaron en Medellín a cabecilla de red de explotación que enviaba mujeres hacia Europa

Un duro golpe a las redes transnacionales de trata de personas propinaron en las últimas horas las autoridades colombianas tras operativos conjuntos entre la Policía, la Fiscalía y Europol que se llevaron a cabo en Medellín, Cali, Pereira y el país de Albania, en el sureste de Europa, en los que se produjeron la captura de 20 personas.

Se trata de presuntos integrantes de la banda Raphax, señalada de enviar en los últimos años más de 60 mujeres desde Colombia a países de Europa Oriental como Malta, Albania, Croacia y Kosovo para ser explotadas sexualmente.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Lukas’, presunto cabecilla de la red, quien fue requerido por las autoridades en un conjunto residencial de la ciudad de Medellín y fungía como un enlace clave entre las víctimas y miembros de la estructura en el viejo continente.

Las mujeres eran contactadas a través de redes sociales con atractivas propuestas laborales que resultaban ser falsas una vez se encontraban en Europa, pues les imponían deudas impagables por conceptos de viaje y alojamiento.



Blu Radio / Explotación sexual / referencia

Dentro del proceso investigativo no se descarta que se encuentren delincuentes internacionales, de la zona de los balcanes, que estarían relacionados con fenómenos de explotación sexual en el sector de El Poblado en Medellín, como lo reveló el alcalde Federico Gutiérrez.

"Aquí hemos identificado que hay mafias asiáticas, de Los Balcanes, italianas, de Centroamérica y México. Esto fue escalando a otro nivel", advirtió el mandatario.

A través de sus redes sociales el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacaron estas capturas.

“El compromiso del Gobierno nacional es total para atacar este flagelo que acaba con los sueños de niñas, niños y jóvenes de Colombia”, aseguró el ministro.