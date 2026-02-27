Lanús pegó un Maracanazo ante Flamengo y se coronó campeón de Recopa Sudamericana

El conjunto dirigido por el técnico Mauricio Pellegrino se coronó campeón de la Recopa Sudamericana tras imponerse 3-2 ante Flamengo en el estadio Maracaná. El equipo argentino consiguió un marcador global de 4-2, pasando por encima del equipo brasileño en una prorroga drámatica bajo la lluvia de Río de Janeiro.

El conjunto argentino salió a devorarse al rival con gran intensidad ante un encuentro decisivo. Al minuto 29´ Rodrigo Castillo logró abrir el marcador con un remate de media distancia tras presionar la salida del portero rival, 8 minutos después el equipo brasileño reaccionó antes del entretiempo a través de un penal ejecutado por Giorgian De Arrascaeta al palo derecho de Losada. La sanción se dió en una jugada donde en principio no se veía un peligro inminente en el área, el jugador de Lanús Guillermo Varela quiso enviar un centro pero la pelota pegó en la mano de Ramiro Carrera, quien se había arrojado al piso para bloquear el tiro del lateral uruguayo.

Tras el empate de Flamengo al minuto 36´ y su pleno dominio del partido, Samuel Lino buscó de media distancia casi sobre el minuto 45´. Sobre la oreja del área grande, el extremo izquierdo logró sacarse la marca y buscó el segundo palo, aunque le faltó precisión para alimentar el peligro.

Para el segundo tiempo, los entrenadores modificaron sus estructuras con varios cambios, sin embargo el juego no cambió demasiado. El equipo local salió a buscar el resultado y Lanús apostaba al contraataque, aunque ninguno de los dos tenía opciones verdaderas para modificar el 1-1. El técnico Felipe Luís renovó su trío de atacantes con la entrada de Pedro, Everton y Lucas Paquetá, mientras que Mauricio Pellegrino prefirió reforzar su defensa y mandó a Sepúlveda a la cancha en el lugar del atacante Salvio.



¡¡¡ESTO ES UNA LOCURA PARA TODA LA VIDA!!! ¡¡¡AQUINO GAMBETEÓ A TODOS, INCLUSO A ROSSI, Y MARCÓ EL 3-2 (4-2 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!! ¡¡¡GRANATE CAMPEÓN!!!



A falta de diez minutos para el final, con Lanús totalmente arrinconado, Arrascaeta fue derribado al invadir el área tras un pase de Jorginho y el árbitro pitó el penalti. Jorginho fue el encargado de cobrarlo y de poner a Flamengo en ventaja de 2-1 al minuto 84. En los últimos minutos del tiempo reglamentario, con Lanús aún a la defensiva, Pedro y Everton por poco consiguen el gol de la victoria, sin conseguirlo.

En los 30 minutos adicionales el equipo brasileño mantuvo la presión, guiado principalmente por Jorginho, y el conjunto argentino se defendió a toda costa, aunque intentó sorprender al contraataque. Ni Bruno Henrique ni Pedro consiguieron convertir en gol los pases de profundidad de Jorginho.

Pero, ante la impotencia de los brasileños, Lanús aprovechó los últimos minutos para empatar y luego anotar el gol de la victoria y del título.

Ficha técnica

Flamengo: Rossi; Guillermo Varela (m.74, Bruno Henrique), Danilo (m.91, Léo Ortiz), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta, Evertton Araújo (m.63 Jorginho; Jorge Carrascal (m.57, Carrascal), Samuel Lino (m.57 Everton) y Gonzalo Plata (m.63, Lucas Paquetá).

Entrenador: Filipe Luís

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara (m.106, Gonzalo Pérez), Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo (m.95 Felipe Peña), Marcelino Moreno (m.68, Dylan Aquino); Eduardo Salvio (m.59, Matías Sepúlveda), Ramiro Carrera (m.68, Lucas Besozzi) y Rodrigo Castillo (m.95, Walter Bou).

Entrenador: Mauricio Pellegrino.