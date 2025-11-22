Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras tanda de penaltis ante Atlético Mineiro

Lanús volvió a escribir su nombre en lo más alto del fútbol continental. El conjunto argentino se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 este sábado, luego de imponerse 5-4 en una apasionante definición por penales frente al Atlético Mineiro, en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El partido, intenso pero con pocas emociones claras, terminó 0-0 tras los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario. Sin embargo, la verdadera epopeya comenzó desde los doce pasos, donde emergió la figura del guardameta Nahuel Losada. El arquero se convirtió en el héroe de la noche al detener tres remates, incluido uno del histórico delantero brasileño Hulk, y otorgarle al Granate su segundo título continental.

La consagración tiene un sabor especial para Lanús. Es la segunda vez que levanta este trofeo, después del título obtenido en 2013, también frente a un rival brasileño. Con esta nueva estrella, el club bonaerense ingresa al selecto grupo de equipos con dos coronas en la Sudamericana, una lista en la que figuran gigantes como Boca Juniors e Independiente.

Lanús Foto: AFP

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino disputó su tercera final en este certamen y logró resolverla con temple y eficacia. El título además contribuye a que Argentina mantenga su dominio histórico en la competición, alcanzando un total de once conquistas, la mayor cifra entre países. El nuevo monarca sucede a Racing Club, campeón en 2024.



Para el Atlético Mineiro, la derrota significó dejar escapar la oportunidad de conseguir su primera Sudamericana y de sumar un nuevo trofeo internacional para Brasil, nación que se mantiene como segunda en el palmarés general con cinco títulos, repartidos entre Athletico Paranaense, Internacional, Sao Paulo y Chapecoense.

Ecuador se ubica en la tercera posición histórica con cuatro campeonatos, gracias a los logros de Independiente del Valle y Liga de Quito. Más abajo aparecen clubes como Cienciano (Perú), Pachuca (México), Universidad de Chile e Independiente Santa Fe (Colombia), cada uno con una corona.

Como dato llamativo, ninguna escuadra de Venezuela, Bolivia, Paraguay o Uruguay ha conseguido alzarse con el trofeo desde que se creó la competición.