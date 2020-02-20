Blu Radio Recopa Sudamericana
Recopa Sudamericana
Lanús pegó un Maracanazo ante Flamengo y se coronó campeón de Recopa Sudamericana
¡Silencio en el Maracana! Lanús rompió todos los pronósticos y dejó de rodillas al Flamengo en una final para el infarto.
Racing sigue haciendo historia: campeón de la Recopa Sudamericana ante Botafogo
La victoria en suelo carioca constató la enorme superioridad de los hombres de Gustavo Costas, que ya habían ganado sin problemas en la ida por idéntico resultado.
Video: con doblete de Jhon Arias, Fluminense conquistó la Recopa Sudamericana
El conjunto carioca, campeón de la Libertadores, necesitaba de al menos dos goles de ventaja para quedarse con el título tras haber perdido por 1-0 en su visita al campeón de la Sudamericana, y los consiguió gracias a Jhon Arias.
Liga de Quito sorprendió a Fluminense y le ganó 1-0 en la ida de la Recopa Sudamericana
El gol para Liga de Quito llegó en el minuto 90+2. El duelo que definirá al campeón de la Recopa se jugará el próximo 29 de febrero en el estadio Maracaná.
Recopa Sudamericana: por tercera vez se enfrentan Liga de Quito y Fluminense por un título
En la Recopa Sudamericana, el duelo entre el equipo ecuatoriano y el brasileño se ha convertido en las últimas décadas en un clásico del fútbol sudamericano tras haber coincidido también en las finales de la Copa Libertadores de 2008 y de la Copa Sudamericana de 2009.
Liga de Quito vs. Fluminense: prográmese para ver la gran final de la Recopa Sudamericana 2024
El duelo de Liga de Quito vs. Fluminense es el abre bocas de los torneos continentales de la Conmebol en 2024. Ecuatorianos y brasileños esperan sumar un nuevo trofeo en su palmarés.
Recopa sudamericana 2024: Liga de Quito y Fluminense disputan el trofeo de campeones
Los dos campeones de Sudamericana y Libertadores, Liga de Quito y Fluminense, respectivamente, se verán cara a cara en la Recopa Sudamericana 2024 para conocer al mejor equipo del continente.
Este es Michel Deller, el nuevo dueño millonario del Atlético Huila
Desde este jueves, el ecuatoriano Michel Deller es dueño del cuadro opita con un proyecto ambicioso para el FPC.
De Arrascaeta de héroe a villano: así Independiente Del Valle hizo historia en el Maracaná
Con solo 15 años de vida institucional, Independiente del Valle sumó su tercer título a nivel internacional, pues ya había ganado la Recopa y la Sudamericana del año anterior.
Independiente del Valle, a pura defensa, conquistó la Recopa Sudamericana contra Flamengo
Pese al notable cansancio de los jugadores de Independiente del Valle, lograron llevar el partido a la definición de penales y levantar la copa en el Maracaná.