En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cinco claves para comprar pasajes de bus en línea y evitar filas en terminales de transporte

Cinco claves para comprar pasajes de bus en línea y evitar filas en terminales de transporte

Las compras en línea son otra opción para lograr adquirir pasajes de bus en vista de los diferentes problemas que han ocurrido en las terminales de transporte. Siga estas cinco recomendaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad