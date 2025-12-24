Cinco claves para comprar pasajes de bus en línea y evitar filas en terminales de transporte

La temporada de Navidad y Año Nuevo ya se está viviendo en todo el país, por ello muchas personas suelen salir de las ciudades e irse de viaje a otros lugares del territorio nacional y una gran mayoría lo hace por tierra.

Según las proyecciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, durante las dos últimos fines de semana de 2025, se proyecta el ingreso de más de 860.000 vehículos y la salida de 870.000. De igual forma, por las terminales de transporte también se movilizan miles de personas, pero en los últimos días han presentado problemas, algunos usuarios reportaron problemas para comprar los tiquetes y otros indicaron un alza de precio en los pasajes.

Asimismo, otros usuarios informaron que, debido a la gran cantidad de viajeros que llegan por esta temporada a las terminales, los buses no dan abasto para despacharlos, pues arrivan con el fin de conseguir un pasaje y lograr estar en fin de año con sus seres queridos.

Para este miércoles 24 de diciembre se estima que más de 40.000 usuarios se movilicen por las terminales de transporte, según Movilidad.



Beneficios de comprar pasajes de bus en línea

Frente a lo anterior, Pinbus, plataforma que permite la compra de pasajes en línea, indicó que el incremento de viajeros para esta temporada genera congestiones en las terminales de transporte y, en consecuencia, largas filas y mayores tiempos de espera. Por lo cual, la digitalización es otra opción para lograr adquirir los boletos, pues esta opción tiene sus ventajas:



Buses en terminal de transporte de Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad.

Permite a los viajeros planificar sus desplazamientos con anticipación.

Reduce contratiempos y asegura disponibilidad en los trayectos de mayor demanda.

Cinco recomendaciones para comprar pasajes de bus en línea

Hoy en día, el 60% de las empresas de transporte ofrecen sus pasajes a través de canales digitales de manera segura y sin hacer las filas en las terminales, ya sea por la página web, aplicación o vía WhatsApp.

No obstante, hay que tener cuidado con las transacciones que se hacen por esta temporada, para proteger el dinero de ciberdelincuentes. Estas son cinco recomendaciones que se deben seguir al pie de la letra para evitar estafas, robos o fraudes:

Verificar la URL del sitio web: asegúrese de que el link no incluya variaciones inusuales, errores ortográficos o dominios que no pertenecen a la empresa. Las páginas falsas suelen cambiar letras o añadir palabras para simular autenticidad. Desconfiar de descuentos exagerados: promociones demasiado atractivas o que prometen disponibilidad inmediata suelen ser señales de alerta. No realizar pagos por números personales: las empresas formales no gestionan compras a través de chats informales, ni solicitan transferencias a cuentas individuales o códigos QR sin trazabilidad. Si solo ofrecen billeteras digitales o números personales, es una señal de alerta. En el caso de Pinbus que si vende pasajes vía WhatsApp, asegúrese que solo sea por este número: +57 300 387 0041.

Personas en terminal de transporte. Foto: Alcaldía de Bogotá. Evitar enlaces enviados por mensajes no solicitados: no abra links recibidos por SMS, redes sociales o chats si no provienen de canales verificados. Consultar directamente con la empresa o terminal: si hay dudas sobre una oferta, promoción o número de contacto, verifique primero con el canal oficial antes de hacer cualquier pago, y reporte inmediatamente cualquier sospecha para prevenir que más personas resulten afectadas.

Para aquellos que quieran hacer su compra de pasajes de manera física, la compañía también cuanta con la opción de los kioscos digitales sin filas ubicados en la terminal de transporte de Bogotá en las plataformas 1 y 3 donde más de 48 empresas ofrecen rutas hacia destinos como:

