Fallas en la página de Pico y Placa Solidario hoy, 24 de diciembre: Secretaría de Movilidad responde

La medida de pico y placa en Bogotá se mantiene vigente este miércoles 24 de diciembre de 2025, con el propósito de mejorar la movilidad durante la temporada navideña y disminuir la congestión en los principales corredores viales de la capital.

La restricción aplica tanto para vehículos particulares como para taxis, en los horarios establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.



Pico y placa para vehículos particulares y taxis hoy, miércoles 24 de diciembre

La medida rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.. Este miércoles pueden circular sin restricción los automóviles cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la restricción aplica desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.. Hoy están habilitados para prestar servicio los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario?

Los conductores que requieran movilizarse pese a la restricción pueden acogerse al Pico y Placa Solidario, un permiso especial que autoriza la circulación por la ciudad. Este se puede adquirir por un día, un mes o un semestre, según la necesidad del usuario.



Fallas en la página de Pico y Placa Solidario

No obstante, varios ciudadanos han reportado en redes sociales fallas en la plataforma, especialmente al momento de realizar los pagos, lo que ha generado molestias en esta fecha, cuando cientos de personas se movilizan para compartir en familia.



Frente a esto, la Secretaría Distrital de Movilidad aclaró mediante un comunicado que “las fallas son ajenas a la Entidad y afectan algunos procesos de consulta y registro en nuestro portal”.

Además, indicó que “recomendamos estar atentos a nuestros canales oficiales, donde se informará oportunamente cualquier actualización sobre el estado del servicio”.

Tenga en cuenta que el trámite y el pago del permiso deben realizarse únicamente a través de su sitio web oficial, utilizando el botón PSE, con el fin de evitar fraudes.

El costo del Pico y Placa Solidario no es fijo, ya que se calcula con base en el avalúo del vehículo, el lugar de matrícula y un factor ambiental.

Desde la Secretaría también han recordado que el incumplimiento de la medida puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.