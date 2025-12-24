En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Fallas en la página de Pico y Placa Solidario hoy, 24 de diciembre: Secretaría de Movilidad responde

Fallas en la página de Pico y Placa Solidario hoy, 24 de diciembre: Secretaría de Movilidad responde

Varios ciudadanos han reportado en redes sociales fallas en la plataforma de Pico y Placa Solidario este miércoles 24 de diciembre de 2025, especialmente al momento de realizar los pagos.

Fallas en la página de Pico y Placa Solidario hoy, 24 de diciembre: Secretaría de Movilidad responde
Fallas en la página de Pico y Placa Solidario hoy, 24 de diciembre: Secretaría de Movilidad responde
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad