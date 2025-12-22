Nueva herramienta en WhatsApp permite analizar qué tan saludables son los productos del mercado

A diario, los consumidores buscan alternativas asequibles para acceder a información sobre alimentos, productos cosméticos y artículos de cuidado personal, entre otros, con el fin de fomentar un consumo informado.

En este contexto, en Colombia surge una alternativa que permite analizar los productos que se compran mediante inteligencia artificial, que funciona a través de WhatsApp y le permitirá obtener información detallada sobre los productos que adquiere en su supermercado o tienda de confianza.

Alimentos que causan migraña// Foto: Grok

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, Ana María Jaramillo, fundadora del asistente de inteligencia artificial Noura, explicó cómo puede evaluar, en segundos, qué tan saludable y sostenible es un producto con solo enviar una foto.



¿Cómo funciona el asistente Noura?

Noura —según Jaramillo— funciona como un apoyo para consumidores que no quieren pasar horas investigando etiquetas, ingredientes o impactos ambientales.

El usuario solo debe enviar una foto del producto —alimentos, cosméticos, productos de limpieza o farmacia— y recibe un puntaje en tiempo real, basado en evidencia científica y fuentes regulatorias internacionales.



El análisis se construye a partir de información de entidades regulatorias, bases de datos científicas, ONGs y organismos certificadores, sin publicidad ni patrocinios.

Foto: Pexels.

El puntaje final se compone de:



70 % impacto en la salud

15 % impacto ambiental

5 % bienestar animal

10 % transparencia y responsabilidad corporativa

Según lo explicado por la fundadora, el objetivo de Noura es ofrecer una alternativa de evaluación independiente y descentralizada, sin influencias de marketing, blogs personales o recomendaciones de influencers.

Actualmente, el asistente es completamente gratuito en Colombia; además, Jaramillo explicó que el proyecto se encuentra en fase de expansión y crecimiento (bootstrapping) y que en el futuro se incorporarán funciones premium para su sostenibilidad.



Así funciona el asistente con IA de Noura

Los usuarios pueden ingresar a noura-wellbeing.com o buscar a Noura Wellbeing en Instagram o LinkedIn. Desde allí, se abre automáticamente una conversación en WhatsApp, que funciona como cualquier contacto y puede guardarse para consultas frecuentes.

Publicidad

Aunque hoy tiene presencia en Europa y Estados Unidos, Noura nació como una iniciativa personal de su creadora y se convirtió en una empresa de origen colombiano, impulsada por la preocupación sobre el impacto de los productos en la salud y el planeta.

Jaramillo destacó que la meta es empoderar a los consumidores para que tomen mejores decisiones de compra, sin necesidad de ser expertos, y promoviendo un consumo más informado y responsable.

Escuche la entrevista completa aquí: