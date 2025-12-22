En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Nueva herramienta en WhatsApp permite analizar qué tan saludables son los productos del mercado

Nueva herramienta en WhatsApp permite analizar qué tan saludables son los productos del mercado

Con solo enviar una foto a través de WhatsApp podrá analizar qué tan saludables son los productos que compra en tiendas y supermercados. ¿Cómo funciona?

Nueva herramienta en WhatsApp permite analizar qué tan saludables son los productos del mercado
Persona escaneando alimentos de la canasta familiar en WhatsApp, referencia.
Fotos: generadas por Image Fx
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad