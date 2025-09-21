Alimentación en Colombia: crece el consumo saludable en instituciones públicas y privadas

La alimentación saludable sigue siendo un reto en Colombia. Según el Ministerio de Salud, el 35 % de los ciudadanos no consume frutas a diario y hasta un 70 % no incluye hortalizas en su dieta.

Estos hábitos poco balanceados están relacionados con enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Frente a este panorama, distintas instituciones del país han comenzado a implementar menús más nutritivos en comedores escolares, hospitales y universidades. Para 2025, se estima que más de 3 millones de platos a base de vegetales se servirán en 14 regiones, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta y La Guajira gracias al programa Alimentando el Mañana.

La iniciativa busca garantizar una alternativa más equilibrada que favorezca la salud y al mismo tiempo contribuya a la seguridad alimentaria.



“Este es un programa completo con el que buscamos ayudar a cumplir objetivos de sostenibilidad y contribuir a un país más equitativo en el acceso a alimentos saludables y nutritivos. Esperamos seguir aportando y lograr una mejora en la salud, el bienestar de la humanidad y el futuro del planeta”, afirmó Carolina Escobar, líder de Política Alimentaria de Alimentando El Mañana en Colombia.

Hospitales como el Universitario San José y entidades como el Centro de Oficiales de la Policía Nacional ya han proyectado un impacto significativo, con más de 900.000 y 1 millón de raciones vegetales, respectivamente. Especialistas en nutrición resaltan que estos cambios pueden marcar la diferencia en la calidad de vida de miles de personas y al mismo tiempo incentivar el consumo de frutas, verduras y cereales que históricamente han estado en déficit en la mesa de los colombianos.