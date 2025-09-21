En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Alimentación en Colombia: crece el consumo saludable en instituciones públicas y privadas

Alimentación en Colombia: crece el consumo saludable en instituciones públicas y privadas

Distintas instituciones del país han comenzado a implementar menús más nutritivos en comedores escolares, hospitales y universidades.

Frutas y verduras
Blu Radio
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

La alimentación saludable sigue siendo un reto en Colombia. Según el Ministerio de Salud, el 35 % de los ciudadanos no consume frutas a diario y hasta un 70 % no incluye hortalizas en su dieta.

Estos hábitos poco balanceados están relacionados con enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Frente a este panorama, distintas instituciones del país han comenzado a implementar menús más nutritivos en comedores escolares, hospitales y universidades. Para 2025, se estima que más de 3 millones de platos a base de vegetales se servirán en 14 regiones, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta y La Guajira gracias al programa Alimentando el Mañana.

La iniciativa busca garantizar una alternativa más equilibrada que favorezca la salud y al mismo tiempo contribuya a la seguridad alimentaria.

La fruta que ayuda a desparasitar.jpg
La fruta que ayuda a desparasitar//
Foto: Unsplash

“Este es un programa completo con el que buscamos ayudar a cumplir objetivos de sostenibilidad y contribuir a un país más equitativo en el acceso a alimentos saludables y nutritivos. Esperamos seguir aportando y lograr una mejora en la salud, el bienestar de la humanidad y el futuro del planeta”, afirmó Carolina Escobar, líder de Política Alimentaria de Alimentando El Mañana en Colombia.

Hospitales como el Universitario San José y entidades como el Centro de Oficiales de la Policía Nacional ya han proyectado un impacto significativo, con más de 900.000 y 1 millón de raciones vegetales, respectivamente. Especialistas en nutrición resaltan que estos cambios pueden marcar la diferencia en la calidad de vida de miles de personas y al mismo tiempo incentivar el consumo de frutas, verduras y cereales que históricamente han estado en déficit en la mesa de los colombianos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

frutas

Alimentación

Publicidad

Publicidad

Publicidad