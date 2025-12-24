Vías alternas para salir de Bogotá por Soacha: evite trancones en Navidad y Año Nuevo

Desde comienzos de diciembre, la Secretaría de Movilidad de Bogotá puso en marcha un plan para la temporada navideña y de fin de año con el fin de gestionar el tráfico, mejorar la fluidez vehicular y priorizar la seguridad de los viajeros en las vías.

Asimismo, se están llevando a cabo cerca de 200 operativos para prevenir el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. De igual forma, desde la Gobernación de Cundinamarca, anunciaron que fueron habilitados corredores alternos para salir de Bogotá por el municipio de Soacha.

Cerca del 30% de los viajeros saldrán por la Autopista Sur

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que para esta temporada habrá alrededor de 580.000 vehículos saliendo de Bogotá y del departamento.

Vehículos saliendo de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Cerca del 30% de estos tomarán la Autopista Sur, un corredor que, debido a las obras de las fases 2 y 3 de TransMilenio a Soacha, en un punto se reduce de tres a dos carriles, lo que genera trancones y demoras en el desplazamiento.



Sin embargo, para evitar la congestión vehicular fue habilitada una vía adicional que sirve como desvío.

Para esta operación éxodo hemos habilitado un carril adicional, con una vía de desvío a la altura de la calle 18. manifestó Rey

Vías alternas para salir de Bogotá por Soacha

El plan de manejo del tráfico de la gobernación consiste en evitar represamientos, por ello sugieren tomar corredores alternos que conecten la vía Mondoñedo, Canoas, Chusacá, que evita tomar el casco urbano de Soacha y conectar de manera directa a la concesión vía del Sumapaz.

De igual forma, se pide a los conductores evitar viajar en horas pico, respetar las señales de tránsito, reducir la velocidad y acatar las demás normas, con el fin de tener un viaje seguro y sin inconvenientes.