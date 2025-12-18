El coqueteo de la consulta de centroderecha a Paloma Valencia: ¿llegará el Centro Democrático?

Seis candidatos que buscan un espacio en la contienda presidencial de Colombia anunciaron formalmente su unión en la iniciativa conocida como la "Gran Consulta por Colombia".

Los aspirantes que se han congregado son David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria. Aunque el grupo suma actualmente algo más del 8% en las encuestas, los participantes creen que la fotografía electoral, usualmente capturada en diciembre, está sujeta a cambios en los meses siguientes. El principal objetivo es que los colombianos puedan escoger al candidato que realmente prefieren, no uno que les sea impuesto o que les toque.

El exsenador David Luna enfatizó que la propuesta representa una forma de hacer política "sin jefaturas". Para lograrlo, los participantes han acordado dejar de lado los egos en aras del ejercicio colectivo. Existe un acuerdo fundamental: la persona que gane la consulta de marzo liderará el equipo. Los demás candidatos, al reconocer que Colombia está "aburrido de los Mesías", se han comprometido a "cargar la maleta" del ganador.

#LaGranConsulta

Sin miedo, deciden los colombianos. Vamos para adelante por Colombia👇



Por la seguridad

Por un sistema de salud digno

Por un lucha frontal contra corruptos

Por las oportunidades

Por un Estado más eficaz y cero derrochón… https://t.co/RdJZos3iZz pic.twitter.com/driNFUQ8su — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) December 17, 2025

Invitaciones

La coalición busca expandirse y ha dejado las puertas abiertas a otros líderes que han manifestado interés en participar en una consulta. Específicamente, Vicky Dávila, la única mujer en la coalición, mencionó las invitaciones a figuras como Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, esta última elegida recientemente candidata del Centro Democrático.



Senador Paloma Valencia es una de las que liderará marcha contra el decreto de la consulta popular. Foto: Facebook Paloma Valencia.

Sin embargo, el proceso de incorporación de nuevos miembros requiere el consenso absoluto. La norma interna establece que, ante cualquier nombre que manifieste su deseo de unirse, debe haber una reunión y se requiere que haya seis votos a favor para su ingreso. Dávila, líder del movimiento "Valientes," fue enfática al afirmar que el objetivo es derrotar el "proyecto político destructivo que representa Petro, que representa Cepeda, que es su heredero".

Escuche aquí la entrevista: