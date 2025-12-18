En vivo
Blu Radio  / Política  / El coqueteo de la consulta de centroderecha a Paloma Valencia: ¿llegará el Centro Democrático?

El coqueteo de la consulta de centroderecha a Paloma Valencia: ¿llegará el Centro Democrático?

Los aspirantes que se han congregado son David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

