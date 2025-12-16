En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Centro Democrático revela resultados de encuestas; así ganó Paloma Valencia a María Fernanda Cabal

Centro Democrático revela resultados de encuestas; así ganó Paloma Valencia a María Fernanda Cabal

El Centro Democrático hizo públicos los resultados de las dos encuestas que realizó el partido para elegir candidata presidencial.

Las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal
Las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal
X: @PalomaValenciaL
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad