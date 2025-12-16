Centro Democrático revela resultados de encuestas; así ganó Paloma Valencia a María Fernanda Cabal

El Centro Democrático publicó los resultados de las dos encuestas que realizó el partido para elegir a su candidata presidencial, que tenía como aspirantes a las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

El lunes 15 de diciembre, el partido reveló que la senadora Paloma Valencia era la candidata del Centro Democrático y este martes se conocieron los resultados de las dos mediciones, en ambos casos, Paloma Valencia supera a María Fernanda Cabal.

En la encuesta realizada por la firma CADEM, a la ciudadanía en general, Paloma Valencia aparece de primera con un 17 %, seguida de María Fernanda Cabal con el 11 % y Paola Holguín con un 8 %. En esta medición, el 64 % de los encuestados respondió: “No sabe, no responde”.

La segunda encuesta la realizó la firma Panel Ciudadano y se obtuvieron 2.255 votos válidos. Esta muestra se realizó a militantes del partido Centro Democrático.



En esta encuesta, Paloma Valencia obtuvo el 45 % de los votos, seguida por María Fernanda Cabal con el 37 % y Paola Holguín con un 16 %.

Es importante recordar que cuando se conocieron los resultados la senadora María Fernanda Cabal se comprometió a apoyar la campaña de la senadora Paloma Valencia, sin embargo, también dijo que era importante que se publicaran los resultados.

Resultados encuestas Centro Democrático: