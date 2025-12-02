En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Uribe reitera que candidatura del Centro Democrático está entre Cabal, Valencia y Holguín

Uribe reitera que candidatura del Centro Democrático está entre Cabal, Valencia y Holguín

El expresidente Álvaro Uribe hizo un llamado para conformar una coalición desde Sergio Fajardo a Abelardo de la Espriella.

Publicidad

Publicidad

Publicidad