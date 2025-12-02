El expresidente Álvaro Uribe publicó un video en el que reitera que el proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático se hará únicamente con Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, lo anterior, a pesar de que Miguel Uribe Londoño negó las versiones de que había buscado a Abelardo de la Espriella para adherirse a su campaña. Uribe también habló sobre las alianzas de cara al 2026.

“Desde el doctor Abelardo hasta el doctor Sergio Fajardo. El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, señaló el expresidente Uribe.

Desde el Dr Abelardo hasta el Dr Fajardo pic.twitter.com/hdeqaP1PxM — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 2, 2025

Uribe reitera que candidatura del Centro Democrático está entre Cabal, Valencia y Holguín

Es importante recordar que el Centro Democrático había publicado un comunicado en el que apartaban a Miguel Uribe Londoño de este proceso, pues Abelardo de la Espriella llamó al expresidente Álvaro Uribe a comentarle que Uribe Londoño iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a la de él.



Además, en las últimas horas le empezó a llegar a los militantes del Centro Democrático una de las encuestas con la que se va a elegir a la candidata del partido; en las opciones no aparece Uribe Londoño.

El Centro Democrático también está haciendo otra encuesta para la ciudadanía en general, en diferentes regiones del país, y al final, para elegir a la candidata, se van a ponderar los resultados.