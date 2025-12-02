Uribe reitera que candidatura del Centro Democrático está entre Cabal, Valencia y Holguín

Publicidad
El expresidente Álvaro Uribe publicó un video en el que reitera que el proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático se hará únicamente con Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, lo anterior, a pesar de que Miguel Uribe Londoño negó las versiones de que había buscado a Abelardo de la Espriella para adherirse a su campaña. Uribe también habló sobre las alianzas de cara al 2026.
“Desde el doctor Abelardo hasta el doctor Sergio Fajardo. El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, señaló el expresidente Uribe.
Desde el Dr Abelardo hasta el Dr Fajardo pic.twitter.com/hdeqaP1PxM— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 2, 2025
Es importante recordar que el Centro Democrático había publicado un comunicado en el que apartaban a Miguel Uribe Londoño de este proceso, pues Abelardo de la Espriella llamó al expresidente Álvaro Uribe a comentarle que Uribe Londoño iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a la de él.
Además, en las últimas horas le empezó a llegar a los militantes del Centro Democrático una de las encuestas con la que se va a elegir a la candidata del partido; en las opciones no aparece Uribe Londoño.
El Centro Democrático también está haciendo otra encuesta para la ciudadanía en general, en diferentes regiones del país, y al final, para elegir a la candidata, se van a ponderar los resultados.