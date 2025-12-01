Miguel Uribe Londoño dice que no habló con Abelardo de La Espriella

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño negó que haya renunciado al proceso interno del Centro Democrático y calificó como “inaceptable” que el partido lo excluyera con base en “versiones de prensa” o afirmaciones de terceros.

En entrevista con Recap Blu, Uribe aseguró que sigue “firme” en su aspiración y pidió una rectificación inmediata del comunicado divulgado por el partido. “Yo desmiento categóricamente que yo he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno. Nadie puede decir que yo he dicho eso”, afirmó.



“No he buscado a Abelardo de La Espriella”

El detonante de la controversia fue la versión según la cual el abogado Abelardo de La Espriella habría comentado al expresidente Álvaro Uribe que Miguel Uribe Londoño estaría contemplando retirarse. El precandidato lo niega de forma rotunda.

“Yo no lo he buscado. Yo no he buscado a Abelardo de la Espriella”, dijo. Añadió que sí conversa con distintos actores políticos, pero nunca para plantear una salida del proceso: “¿Cómo es que me voy a retirar, pues? Por Dios, eso no tiene pies ni cabeza”.

Uribe insistió en que De La Espriella “no puede hablar por el” y recalcó que jamás ha dicho que abandonará la contienda del partido.



La situación se dio en paralelo a la última encuesta Invamer, en la que Uribe Londoño aparece como el precandidato mejor posicionado del Centro Democrático, con 4.2 % de favorabilidad, por encima de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, que marcan 1 % cada una. “Si yo voy adelante, ¿cómo me voy a ir? Siempre las encuestas me han dado ganador”, sostuvo.



¿Álvaro Uribe rechazó reunión con Miguel Uribe Londoño?

El comunicado del Centro Democrático también mencionaba que Miguel Uribe habría solicitado una reunión con el expresidente Álvaro Uribe y que este no lo habría atendido. El precandidato aclaró la situación:

“Él no se negó a atenderme. Me dijo que estaba indispuesto, que no se sentía bien y que lo que quisiera tratar se lo dijera por teléfono”. Según su relato, no conversaron porque el expresidente estaba ocupado, y la reunión quedó pendiente.

Descartó, además, que la versión atribuida a De La Espriella haya motivado ese aplazamiento: “No creo. Él me contestó que no me podía recibir en ese momento y ya”.

Pese a que evita especular sobre las motivaciones detrás del comunicado del partido, el precandidato reconoce que la situación le resulta extraña. “Esto está muy raro”, dijo, aunque insistió en que no alimentará hipótesis sobre eventuales maniobras internas.

Uribe afirma que no ha tenido ninguna conducta que justifique una molestia dentro del partido. Recordó que, aunque inicialmente cuestionó el mecanismo de escogencia del candidato, aceptó la metodología definida y desde entonces ha seguido el proceso sin objeciones públicas.



Pide rectificación y asegura no tener “plan B”

Su mensaje al Centro Democrático es directo: “Yo no he renunciado. Eso es lo único que yo tengo para decir”. Agregó que ya habló con el director del partido, Gabriel Vallejo, para reiterar que no ha expresado intención de retirarse.

Respecto a un eventual escenario en el que el partido no rectifique, fue claro: “Yo espero que rectifiquen porque yo no he hecho eso. Si no he renunciado, lo lógico es que rectifiquen”.

También descartó estar preparando alternativas: “No me interesa hacer nada distinto que ser el candidato del Centro Democrático”.

Escuche aquí la entrevista: