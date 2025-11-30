Judicializan a alias ‘Pincho’ por el asesinato de la líder LGBTIQ+ Diana Ruiz en Barrancabermeja

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Luis Fernando Ravelo Moreno, conocido con el alias de 'Pincho', señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de la líder LGBTIQ+ Diana Milena Ruiz Galvis, hecho que generó una ola de indignación en el municipio de Barrancabermeja tras el brutal ataque armado del pasado 13 de enero, ocurrido en horas de la noche.

Sobre las 8:20 de la noche ocurrieron los hechos, cuando varios sicarios irrumpieron en un establecimiento comercial y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra dos personas que se encontraban en el lugar, provocando, en cuestión de minutos, su muerte.

La líder LGBTIQ+ Diana Milena Ruiz Galvis decidió abandonar el sitio junto a un acompañante para evitar conflictos en el violento escenario. Sin embargo, minutos después, hombres armados en motocicleta los interceptaron y dispararon repetidamente, asesinando a Diana Milena y dejando gravemente herido a su acompañante.

Según la investigación, alias ‘Pincho’, quien permanece privado de la libertad en un centro carcelario, habría impartido la orden del ataque armado que inició dentro de un establecimiento comercial y terminó en una persecución en motocicleta. Durante el hecho, varios sicarios abrieron fuego contra las víctimas, causando la muerte de Ruiz Galvis y dejando gravemente herido a su acompañante.



“Luis Fernando Ravelo, alias 'Pincho', imparte indicaciones de los medios logísticos que deben utilizar, como lo son armas de fuego, motocicletas, a efectos de llevar a cabo la ejecución de dichos homicidios. Los ciudadanos proceden a cerciorarse de la ubicación de las víctimas, quienes se encontraban consumiendo bebidas embriagantes, para seguidamente ubicar las armas de fuego, motocicletas y demás que serían empleadas en la ejecución de los hechos”, anunció el fiscal del caso en medio de la audiencia.

La Fiscalía indicó que ‘Pincho’ sería uno de los cabecillas de la estructura criminal Los de la M, también llamados ‘Los Marihuaneros’, organización a la que se le atribuyen múltiples sicariatos y actividades de control territorial mediante violencia.

Ahora, el acusado tendrá que responder por los cargos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas conductas agravadas. Pese a las pruebas presentadas, Luis Fernando Ravelo no aceptó los cargos.