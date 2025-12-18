En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Este viernes juez decidirá si envía o no a la cárcel a Nicolás Petro por presunta corrupción

Este viernes juez decidirá si envía o no a la cárcel a Nicolás Petro por presunta corrupción

La defensa de Nicolás Petro rechaza solicitud de medida de aseguramiento en su contra y afirma que el procesado no tiene intenciones de fugarse ni representa un riesgo para la comunidad.

