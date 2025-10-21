Crisis con Estados Unidos: Petro anticipa sanciones en su contra por parte de la OFAC

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se refirió a las recientes intervenciones de Estados Unidos en el mar Caribe a propósito de su política de lucha antidrogas, que ha dejado alrededor de siete embarcaciones destruidas y más de 30 presuntos narcotraficantes asesinados.

El mandatario se anticipó a lo que serían sanciones en su contra por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“En el desastre de política antinarcóticos que ya ha matado a 27 lancheros del Caribe, toda gente pobre que, llevando o no llevando cocaína, han sido asesinados por misiles, y que ya ha generado una amenaza de invasión militar a Colombia y a Venezuela, y que va a traer sanciones personales sobre mí, como si fuera el jefe del narcotráfico en el mundo, cuando apenas tengo una casa que todavía adeudo al banco y que vale menos que la mitad de una sala de uno de los apartamentos de los edificios que son propiedad de Trump. El senador Bernie Moreno es el que ha jugado en esta trama de las relaciones EE. UU.–Colombia, un papel nefasto”, escribió el mandatario.

Y es que el senador republicano Bernie Moreno afirmó en una entrevista local que impulsará un paquete de medidas contra el Gobierno de Gustavo Petro y su círculo cercano.



“Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue electo gracias a los dineros de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación y, mientras tanto, lo vamos a poner a él, a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista Clinton de la OFAC. Además, vamos a nombrar a otros carteles de la droga en Colombia como organizaciones terroristas internacionales”, dijo.

Sin embargo, desde la Cancillería aseguran que se trata de un rumor sin fundamento, que parte del deseo de algunos congresistas norteamericanos.

“Pues digamos que no tenemos información. Eso es un rumor que hay, pero yo creo que se queda en ello porque no hay ninguna evidencia de que se haya hecho. Quizás se está pensando con el deseo por parte de algunos representantes del Partido Republicano, pero no creo que vaya a pasar porque no hay justificación. Es un rumor sobre el cual poco hay que decir”.

Cabe mencionar que esta lista fue creada en 1995 bajo la administración de Bill Clinton y es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Esta entidad tiene autoridad para congelar activos, bloquear transacciones y prohibir que ciudadanos o empresas en EEUU hagan negocios con quienes estén incluidos.