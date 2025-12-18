Jueza Vivian Polanía había presentado denuncias por maltrato intrafamiliar

Luego de que la jueza Vivian Polanía fuera encontrada muerta en la noche de este miércoles en su apartamento en Cúcuta, se han ido conociendo diversos detalles alrededor del mencionado caso, a la par que avanzan las investigaciones de las autoridades para determinar qué fue lo que sucedió con la vida de la mujer.

En medio de esas investigaciones, se ha conocido que, además de que el cuerpo de su hija fue hallado cerca de ella, en el apartamento habían 26 papeletas de cocaína, al parecer, pertenecientes a Polania. Además, según contó Néstor Morales en Mañanas Blu, desde la Fiscalía indicaron que hay denuncias de la propia Vivian Polanía -cuyo cadáver fue encontrado sin signos de violencia- por mlatrato intrafamiliar contra el padre de su hijo, con quien entonces, al parecer, mantenía una mala relación.

Cabe recordar que, horas antes, se conoció también que uno de los últimos contactos que tuvo la juez con alguien más fue, vía telefónica, con un integrante de su esquema de seguridad, como relató el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, en Mañanas Blu: ""Antenoche a las 8 de la noche se comunicó por última vez con su esquema de seguridad, eso lo dijeron en entrevista.", señaló el oficial.

El coronel Ojeda también resaltó que, mientras continúa avanzando la investigación por la muerte de la juez, desde la Policía se realizó el restablecimiento de derechos de la menor: "Ayer salvaguardamos la vida de la menor de edad, creemos que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento y presentaba grado de deshidratación, pero ya está estable", informó, agregando que "será entregado al ICBF para que entregue el menor a las personas que corresponda", pues "esos son los protocolos".