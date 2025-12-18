En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Jueza Vivian Polanía había presentado denuncias por maltrato intrafamiliar

Jueza Vivian Polanía había presentado denuncias por maltrato intrafamiliar

Cabe recordar que, horas antes, se conoció también que uno de los últimos contactos que tuvo la juez con alguien más fue, vía telefónica, con un integrante de su esquema de seguridad.

La jueza Vivian Polanía era reconocida por sus polémicas publicaciones en redes sociales
Instagram @heidyvivianpolaniafranc
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

