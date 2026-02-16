En vivo
Procuraduría investiga a funcionarias de Cúcuta por presunta participación en política

Procuraduría investiga a funcionarias de Cúcuta por presunta participación en política

El Ministerio Público abrió investigación contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta y la gerente de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, por presunta participación en política.

