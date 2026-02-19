José Luis Chilavert defiende a Prestianni y apunta a Vinicius: "Es el primero que insulta"

Las declaraciones del exarquero paraguayo José Luis Chilavert generaron una fuerte controversia por el contenido racista, xenófobo y homofóbico de sus palabras. En entrevista con Rivadavia 360, el exfutbolista lanzó una serie de afirmaciones que han sido ampliamente rechazadas en el entorno deportivo y periodístico.



Declaraciones que han generado rechazo

Chilavert aseguró que “el mundo tiene poca memoria” y, al referirse a Vinicius Júnior, afirmó que cuando el jugador brasileño manifestó que luchaba por vivir mejor, en realidad estaba “discriminando”, porque —según él— “los blancos también podían vivir bien”. Una interpretación que desconoce el contexto de las denuncias reiteradas de racismo que ha hecho el futbolista del Real Madrid.

Vinicius Jr con el Real Madrid en Champions Foto: AFP

Además, sostuvo que el inconveniente entre Vinicius y Gianluca Prestianni fue “dramatizado” y afirmó que siempre defenderá al jugador argentino, incluso pidió su protección y se solidarizó con él tras el episodio señalado como racista contra el extremo brasileño.

"Yo me solidarizo con Prestianni, ¿por qué? Vinicius es el primero que insulta a todos y si uno mira la cámara, dice "cagón, cagón"", comentó el paraguayo.

En sus declaraciones también dijo que “los brasileños son los más racistas” y que en España existe un fenómeno que ironizó señalando que “no se le puede decir negro a un negro”. A esto sumó comentarios sobre migración, al afirmar que “los africanos invaden España”, y lanzó generalizaciones contra la comunidad musulmana al señalar que “los musulmanes le pegan a las mujeres”, expresiones que han sido consideradas ofensivas y estigmatizantes.



La entrevista fue una cascada de insultos

Uno de los puntos más delicados fue cuando mencionó a Kylian Mbappé, afirmando falsamente que el jugador “vive con un travesti”, comentario que constituye una expresión homofóbica y sin ningún tipo de sustento. También aseguró que el fútbol estaba “mariconiado”, utilizando un término igualmente ofensivo.



En el programa Blog Deportivo, Juan José Buscalia calificó estas palabras como una “barbaridad” y señaló su carácter racista y homofóbico. Las reacciones coinciden en que este tipo de declaraciones son inaceptables y contrarias a los principios de respeto e inclusión.

El último episodio de racismo que padeció Vinicius Junior fue el pasado martes en el partido de Play Offs de La Champions League, donde el Real Madrid le ganó 1 a 0 al Benfica de Lisboa, con un golazo, precisamente de Vinicius Jr. Actualmente la UEFA abrió un proceso para estudiar la gravedad del asunto.