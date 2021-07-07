Blu Radio José Luis Chilavert
José Luis Chilavert
-
José Luis Chilavert defiende a Prestianni y apunta a Vinicius: "Es el primero que insulta"
El exfutbolista paraguayo desató polémica con declaraciones racistas y homofóbicas contra Vinícius, Mbappé y migrantes, palabras que fueron calificadas como inaceptables.
-
Reafirman condena contra el exarquero Chilavert por difamación al presidente de Conmebol
El abogado de Chilavert consideró que la sentencia no afecta "en nada" la aspiración del exjugador por la presidencia paraguaya, y ratificó que recurrirán a instancias internacionales.
-
El exarquero José Luis Chilavert se lanza a la Presidencia de Paraguay
El polémico deportista, sin embargo, está acusado de difamación contra el presidente de la Conmebol.
-
José Luis Chilavert fue condenado a un año de prisión por difamar al presidente de la Conmebol
El juez decidió imponer una pena privativa de un año a Chilavert, aunque suspendió la condena.
-
Pareciera que ser técnico de Paraguay está de remate: Chilavert sobre llegada de Barros Schelotto
Chilavert también manifestó que los mellizos Schelotto “no tienen identidad del fútbol paraguayo”.
-
Chilavert arremetió contra el presidente de Conmebol tras escándalo entre Boca y Mineiro
Chilavert manifestó que Alejandro Domínguez es "pro Brasil" y por eso, según él, todos los equipos brasileños superaron la fase de grupos en Libertadores y Sudamericana.
-
Chilavert contó cuando Higuita intentó desconcentrarlo en penal: encontré a alguien más feo que yo
Además, Chilavert respaldó las acciones del portero argentino Emiliano Martínez contra la Selección Colombia.
-
Emiliano Martínez hizo recordar a José Luis Chilavert en redes sociales
La ausencia de público en el estadio permitió que todos escucharan, claramente, las ofensas del arquero argentino a los colombianos