José Luis Chilavert

José Luis Chilavert

  Chilavert
    Fuente: AFP
    Fútbol

    José Luis Chilavert defiende a Prestianni y apunta a Vinicius: "Es el primero que insulta"

    El exfutbolista paraguayo desató polémica con declaraciones racistas y homofóbicas contra Vinícius, Mbappé y migrantes, palabras que fueron calificadas como inaceptables.

  Blu Radio // Alejandro Dominguez y José Luis Félix Chilavert // Fotos: AFP
    Blu Radio // Alejandro Dominguez y José Luis Félix Chilavert //
    // Fotos: AFP
    Deportes

    Reafirman condena contra el exarquero Chilavert por difamación al presidente de Conmebol

    El abogado de Chilavert consideró que la sentencia no afecta "en nada" la aspiración del exjugador por la presidencia paraguaya, y ratificó que recurrirán a instancias internacionales.

  franz
    franz
    Fútbol

    El exarquero José Luis Chilavert se lanza a la Presidencia de Paraguay

    El polémico deportista, sin embargo, está acusado de difamación contra el presidente de la Conmebol.

  José Luis Chilavert. Foto: EFE
    Iván 'Bam Bam' Zamorano. Foto: EFE
    Fútbol

    José Luis Chilavert fue condenado a un año de prisión por difamar al presidente de la Conmebol

    El juez decidió imponer una pena privativa de un año a Chilavert, aunque suspendió la condena.

  Chilavert y Schelotto Foto: AFP
    Chilavert y Schelotto
    Foto: AFP
    Fútbol

    Pareciera que ser técnico de Paraguay está de remate: Chilavert sobre llegada de Barros Schelotto

    Chilavert también manifestó que los mellizos Schelotto “no tienen identidad del fútbol paraguayo”.

  BLU Radio. José Luis Chilavert. Foto: AFP
    BLU Radio. José Luis Chilavert. Foto: AFP
    Deportes

    Chilavert arremetió contra el presidente de Conmebol tras escándalo entre Boca y Mineiro

    Chilavert manifestó que Alejandro Domínguez es "pro Brasil" y por eso, según él, todos los equipos brasileños superaron la fase de grupos en Libertadores y Sudamericana.

  Foto BLU Radio/ René Higuita y José Chilavert/ AFP
    Foto BLU Radio/ René Higuita y José Chilavert/ AFP
    Deportes

    Chilavert contó cuando Higuita intentó desconcentrarlo en penal: encontré a alguien más feo que yo

    Además, Chilavert respaldó las acciones del portero argentino Emiliano Martínez contra la Selección Colombia.

  José Luis Chilavert. Foto: EFE
    Iván 'Bam Bam' Zamorano. Foto: EFE
    Copa América

    Emiliano Martínez hizo recordar a José Luis Chilavert en redes sociales

    La ausencia de público en el estadio permitió que todos escucharan, claramente, las ofensas del arquero argentino a los colombianos

