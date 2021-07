Chilavert contó cuando Higuita intentó desconcentrarlo en penal: encontré a alguien más feo que yo

José Luis Chilavert, el histórico portero y capitán de la selección paraguaya, recordó la vez que cobró un penal contra René Higuita, en el minuto 94 por Eliminatoria Sudamericana en 1989, y cómo el colombiano trató de desconcentrarlo.

“Me fui, coloqué la pelota, viene René Higuita y me empieza a decir que estoy asustado, pálido, me quería poner nervioso. Entonces yo me río y le digo que encontré a un hombre más feo que yo (…) Esos son los juegos psicológicos que uno debe manejar”, relató.

Al final, ese partido lo ganó Paraguay 2-1 con anotaciones de Javier Ferreas y Chilavert, mientras que la ‘Tricolor’ descontó con Arnoldo Iguarán.

Chilavert respaldó las acciones de Emiliano Martínez contra Colombia

El paraguayo resaltó el camino y sacrificio que ha realizado el argentino, quien se fue muy pequeño a Inglaterra para cumplir su sueño de ser arquero profesional.

“Muchos dicen que le faltó el respeto a los jugadores de Colombia, no, al contrario, mostró personalidad, confianza y demostró su categoría”, enfatizó.

Escuche a José Luis Chilavert en el audio adjunto: