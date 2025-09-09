Liberaron a indígena secuestrado en Anorí, Antioquia: ilegales lo requerían como guía

Tras la activación de varias labores de búsqueda en el Nordeste de Antioquia, autoridades en el municipio de Anorí confirmaron que fue dejado en libertad el Jhonatan Ochoa Chigama, el integrante de una comunidad indígena que había sido secuestrado en zona rural, al parecer por miembros del Clan del Golfo.

Según reportó la fuerza pública, aunque no se conocen mayores detalles sobre el lugar en el que fue encontrado de nuevo Ochoa, se sabe que se encontraba bien de salud y regresó a la zona que habitaba en la vereda Tenche Abajo del corregimiento Liberia.

Según José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, el hombre habría sido extraído de la zona por hombres armados para que los guiara hasta un punto al que pretendían llegar.

"La misma información que nos suministraron las comunidades de que, al parecer, integrantes del Clan del Golfo le dijeron, venga, que usted conoce, llévenos para poder llegar a equis punto. Y eso fue lo único que sabíamos", reportó el funcionario.

El municipio de Anorí sigue siendo una las localidades priorizadas en materia de seguridad, pues a este hecho se suman intimidaciones y desplazamientos desde varios sectores del corregimiento de Liberia y la llegada de habitantes de la vereda Los Toros de Amalfi huyendo de confrontaciones entre grupos ilegales.

Debido a este panorama fueron suspendidas las fiestas municipales, que se iban a realizar a mediados de agosto, y hasta ahora no se conoce una nueva fecha de reprogramación.