Clan del Golfo habría secuestrado a miembro de la comunidad indígena en Anorí, Antioquia

Un integrante de un resguardo indígena en el municipio de Anorí fue secuestrado, al parecer, por miembros del Clan del Golfo. Autoridades ya adelantan labores de búsqueda en zona rural de la localidad

Sigue el complejo panorama en materia de orden público en el Nordeste de Antioquia, pues además de acciones violentas de los últimos meses como combates, desplazamientos, confinamientos y la presencia de artefactos explosivos, ahora se suman los secuestros.

Este es el caso de Jhonatan Ochoa Chigama, integrante de un resguardo indígena en el municipio de Anorí que en las últimas horas fue secuestrado y llevado con rumbo hasta ahora desconocido por presuntos miembros del Clan del Golfo.

Según el alcalde de esa localidad, Gustavo Alfredo Silva, los hechos ocurrieron en un sector conocido como Los Guamos en la vereda Tenche Abajo, a unas seis horas del casco urbano del municipio, donde la víctima fue abordada por hombres armados.

“Le informamos al ejército, informamos a todos los organismos de seguridad. La presencia de estos grupos nos ha traído mucho desplazamiento. Ya llevamos cinco en este año y ahora pasa este nuevo este nuevo hecho un poco muy preocupante”, aseveró.

Hasta el momento, las autoridades locales aseguran que no tenían conocimiento sobre alguna amenaza o riesgo de seguridad para Ochoa y que avanzan las labores de la fuerza pública para verificar la situación.

Se espera que en las próximas horas, durante un consejo extraordinario de seguridad en Anorí, se definan medidas que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho y el retorno a la libertad de este indígena.