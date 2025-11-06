Retrasan nuevamente el lanzamiento del GTA 6 y confirman nueva fecha de estreno

Tras ser anunciado en 2023, el GTA 6 ha sido uno de los videojuegos más esperados en todo el mundo, en especial por éxito que tuvo su antecesor que salió en el 2013 y fue un espectáculo para la industria dando el salto en la nueva generación de consolas.



El GTA 6 ya fue retrasado antes por Rockstar Games

Inicialmente, Rockstar Games, productora de esta saga, aseguró que el juego llegaría en 2025, pero anunciaron un retraso y fecha oficial hasta mayo de 2026. Millones de personas anotaron esta nueva fecha con la ilusión de vivir esta nueva historia en Palm Beach en Vice City, ciudad inspirada en Miami.

GTA 6 // Foto: Rockstar Games

Esta es la nueva fecha de estreno y la razón

A través de un comunicado, la compañía confirmó un nuevo retraso y anunció que será hasta noviembre de 2026, es decir, en un año, cuando finalmente salga a la venta este videojuego para todo el público.

“Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen. Queremos agradecerles nuevamente su paciencia y apoyo. Si bien la espera será un poco más larga, estamos muy emocionados de que los jugadores puedan experimentar el extenso estado de Leonida y regresar a la moderna Vice City”, indicaron en un comunicado.

Un anuncio que, por supuesto, tomó por sorpresa a los fanáticos de esta franquicia que esperan con ansias disfrutar de este videojuego, que, cada día, se ve más lejano de ver la luz.



¿De qué tratará el GTA 6?

Muchos esperaban con ansias este 2025 por la inminente llegada del GTA 6, que, inicialmente, se esperaba su estreno para octubre. Sin embargo, Rockstar Games informó que no será hasta mayo de 2026 cuando el mundo al fin podrá disfrutar de este famoso videojuego que es uno de los más esperados en los últimos años.

"Esperamos que entiendan que necesitamos más tiempo para aportar el nivel de calidad que ustedes esperan", fueron las palabras de la compañía por la espera de un título que ha demorado 13 años, desde 20213 cuando salió GTA 5 y el mundo conoció a Franklin, Michael y Trevor, que fue un éxito rotundo y, en especial, por el online que estuvo vigente por al menos una década completa.



Este es el tráiler oficial del juego