Se filtran nuevos videos del demo de GTA 6: ¿aparece un nuevo personaje?

Grand Therf Auto VI ha estado en el ojo del huracán debido a los retrasos en su lanzamiento. Aunque el juego estaba previsto para estar disponible al público el 26 de mayo de 2026, los desarrolladores anunciaron que su salida será postergada para el 2 de noviembre del mismo año, situación que desató las críticas de los jugadores, debido a que llevan esperando un sexto lanzamiento de la saga dutante 12 años.

Aplazan estreno de videojuego GTA VI Foto: AFP

Se filtran nuevos videos del demo de GTA VI

En las últimas horas empezó a circular en redes sociales un video de lo que sería un posible demo reel de Grand Therf Auto VI, y la filtración vendría de parte de un extrabajador de Rockstar Games, en el que aparecen funciones de interacción como el alquiler de bicicletas y viajes en la parte de atrás de una camioneta, donde Lucía, la protagonista, parece ser quien se baja de la camioneta en la animación.

En el clip difundido en redes se muestra cómo un jugador interactúa con una estación de alquiler de bicicletas donde, al parecer, se puede rentar una bicicleta, algo que antes no estaba disponible en otros títulos de la saga GTA.

Pese a que la función de montar en bicicleta ya es común en los títulos de Grand Therf Auto, que el jugador pudiera hacer un alquiler es algo que, hasta ahora, no se había visto en la saga.



¿Un nuevo personaje en GTA VI?

Tras la filtración del demo reel con algunas animaciones del juego, empezaron a circular en redes los rumores de otro posible personaje que estaría en el sexto título de la saga GTA. Usuarios comentaron que el modelo de personaje que aparece en la reciente filtración de funciones del juego no corresponde a los personajes ya conocidos en los trailers del juego.



GTA 6 // Foto: Rockstar Games

Al tratarse de un demo reel filtrado por un exempleado de Rockstar, los internautas constituyeron una credibilidad a que este nuevo personaje existiría oficialmente dentro del nuevo título.

Sin embargo, Rockstar Games no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto, ni de la filtración del contenido, ni del posible personaje que integraría el estreno, entonces, el rumor de un nuevo posible personaje que integraría GTA VI sería eso, sólo un rumor.



Escándalo en Rockstar Games por filtración de contenido

La desarrolladora ha pasado por diversas polémicas tras filtrarse, en múltiples ocasiones, shorts de lo que podría ser contenido del juego. Ante esto, y tras el reciente anuncio del aplazamiento del lanzamiento del título, una serie de colaboradores de la desarrolladora protestaron en contra de Rockstar por un presunto despido masivo de trabajadores, lo que intensificó la polémica.

Protestas frente a las oficinas de Rockstar y Take Two en plena recta final del desarrollo de GTA 6



La empresa despidió a 34 empleados sindicalistas con la excusa de haber filtrado contenido sobre el nuevo GTA pic.twitter.com/B4VrlS7ORx — Kersty (@KerstHD) November 6, 2025

En medio de las disputas, un portavoz de Rockstar indicó al diario Bloomerg que esta decisión se habría tomado debido a que un grupo de trabajadores habrían filtrado información confidencial del título: "tomamos medidas contra un pequeño número de personas que distribuían y discutían información confidencial en un foro público, lo que constituye una violación de las políticas de nuestra empresa".

Ante los rumores de que el despido masivo se habría producido por el intento de los trabajadores de afiliarse a un sindicato, el portavoz indicó:

Esto no tenía nada que ver con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato o a participar en actividades sindicales según lo anunciado por Bloomerg.

Los rumores que rodean el estreno de GTA VI siguen intensificándose en redes sociales, mientras se sigue a la espera del gran estreno de Grand Therf Auto VI en consolas y computadores.