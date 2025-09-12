Nintendo cierra el año con noticia que deja a fans sorprendidos "esto no lo esperábamos"

La empresa japonesa Nintendo es ampliamente reconocida como la compañía de videojuegos que trajo al mundo varios de los títulos que hoy son recordados con nostalgia y que trascendieron por varias generaciones. Juegos como Súper Mario, fueron el inicio de lo que hoy se conoce como la industria de entretenimiento juvenil más grande.

En la más reciente transmisión en vivo emitida en las plataformas de YouTube y Twitch, reconocida por la marca como Nintendo Direct, la compañía anunció los lanzamientos de los videojuegos con los que cerrará "con broche de oro" este 2025, entre ellos, el lanzamiento de títulos que los fanáticos llevaban años esperando.



Lanzamiento de títulos más esperados

La transmisión dio apertura con la conmemoración de los 40 años de Super Mario, el juego que catapultó a la compañía dentro de la industria de los videojuegos y que ha sido el sello de la marca por varias generaciones. Además, mostraron las primeras imágenes de la película Super Mario Galaxy Movie, que se estrenará en abril de 2026 y, aunque su fecha oficial de estreno aún no ha sido anunciada, es un título del cine que muchos esperan, ya que será la secuela de Super Mario Bross, la película.

BLU Radio. Controles 'Joy-Con' de Nintendo Switch // Foto: AFP KAZUHIRO NOGI/AFP

Posteriormente, la compañía anunció la salida de un juego que los fanáticos llevaban esperando por más de 7 años. Se trata de Metroid Prime 4, que se esperaba inicialmente su llegada junto con la salida de la Nintendo Switch 2, pero que su lanzamiento fue postergado, siendo el 4 de diciembre de 2025 su fecha oficial de lanzamiento según lo anunciado por el Nintendo Direct el 12 de septiembre de 2025. Esto generó felicidad entre sus fanáticos tras los más de 8 años de espera por su estreno.

Otros títulos de los cuales se anunció fecha de lanzamiento fueron los videojuegos Super Mario Galaxy 1 y 2 para Nintendo Switch y optimizados para Switch 2, cuya fecha oficial de lanzamiento será el próximo 2 de octubre de 2025, además del emblemático Fire Emblem: Fortune's Weave, el cual saldrá únicamente para la consola Nintendo Switch 2 en 2026, pero su fecha oficial todavía no fue anunciada.



El anuncio que nadie esperaba

La compañía Nintendo ha sido reconocida por su sello único, con títulos que sólo existen para los jugadores de la compañía. Es por eso que títulos como Super Mario Odyssey no se pueden encontrar en consolas pertenecientes a otras compañías y, generalmente, tampoco sucede al revés; es decir, juegos de otras consolas rara vez se pueden jugar en Nintendo, a menos que sean juegos multiplataforma, como Fortnite o Full Guys. Pero, en este nuevo Nintendo Direct, la compañía anunció un lanzamiento que ningún fanático esperaba.

Se trata del lanzamiento para Nintendo Switch 2 del Resident Evil Requiem, o Resident Evil 9, en el que el estreno a nivel mundial se verá por primera vez en la compañía Nintendo, al mismo tiempo que en PS5, Xbox Series X/S y PC, junto con los títulos Resident Evil 7 y 8, los cuales se podrán jugar en Nintendo Switch 2 a partir del 27 de febrero de 2026.

Este anuncio, sin duda, dejó perplejos a los fanáticos, no sólo de Nintendo, sino de la saga Resident Evil, porque esta es la primera vez que este juego es estrenado en las consolas de Nintendo.