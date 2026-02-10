Distrito advierte problemas con disposición de basuras: incrementan riesgos de salud en ciudadanos

En Bogotá, el incremento de enfermedades respiratorias ha encendido las alertas en la capital. Miles de personas manifiestan haber presentado síntomas de gripe en los últimos meses, situación que ha llevado a las autoridades sanitarias a emitir varias recomendaciones.

Si bien en la mayoría de los casos estas enfermedades se asocian a los cambios de clima y a las lluvias que afectan al país, existe un factor que muchos pasan por alto y que ha generado otro tipo de afectaciones a la salud debido a la contaminación de agua, aire y alimentos: la mala disposición de residuos.



Mala disposición de basuras alerta en Bogotá

Aunque para muchos la basura mal dispuesta puede parecer solo un problema visual o estético, lo cierto es que puede generar consecuencias mayores. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, dejar residuos en espacios públicos fuera de los horarios de recolección termina convirtiéndose en uno de los principales focos para la aparición de roedores y otras plagas que ponen en riesgo la salud de las personas.

Pese a que arrojar residuos en calles, zonas verdes y espacios públicos conlleva sanciones como una multa de $933.816, la mala disposición de basuras sigue siendo una práctica frecuente en distintos sectores de la ciudad.

Estas conductas no solo afectan el entorno urbano, sino que también deterioran la calidad de vida de las comunidades, al facilitar la propagación de enfermedades y generar contaminación en calles y zonas residenciales. Por ello, desde el Distrito se insiste en respetar los horarios de recolección para evitar un panorama complejo en materia de salud pública.



¿Recomendaciones para mantener limpia la ciudad?

Si encuentra en la calle una servilleta, un papel u otro residuo, recójalo y llévelo hasta la caneca más cercana.

No abandone el parque sin recoger las heces de su mascota.

Apague el cigarrillo y consérvelo hasta encontrar una caneca donde depositarlo.

Guarde el papel de dulces o golosinas en el bolsillo y no lo arroje a la calle; esto ayuda a mantener las vías limpias y evita taponamientos en el alcantarillado durante las lluvias.

El chicle puede envolverse en una servilleta y guardarse en el bolso o la billetera para luego desecharlo correctamente.

Separe adecuadamente los residuos desde el hogar.

Entregue los residuos aprovechables en una bolsa aparte a recicladores y recicladoras de oficio.

Si necesita renovar su local, comercio, emprendimiento o vivienda, programe con el operador de aseo la recolección de muebles viejos, colchones, elementos voluminosos o escombros llamando a la Línea 110.



Enfermedades ocasionadas por mala disposición de basuras

Cabe recordar que el manejo inadecuado de desechos y residuos favorece la propagación de microbios como virus, bacterias y hongos, los cuales son perjudiciales para la salud, especialmente cuando entran en contacto con el agua o los alimentos.

La descomposición de basuras acumuladas al aire libre propicia la presencia de moscas, mosquitos, ratones, ratas y cucarachas, transmisores de enfermedades que generan síntomas como fiebre, diarrea, dolores musculares, tos y salpullido, entre otros asociados a afecciones respiratorias.

Así mimo lo revela la revista Panamericana de Salud Ambiental: "La gestión inadecuada de los desechos sólidos representa un riesgo multifactorial para la salud humana. Los lixiviados y la descomposición anaeróbica no solo contaminan los acuíferos, sino que crean nichos ecológicos para vectores mecánicos y biológicos, incrementando en un 25% la incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas en poblaciones circundantes a vertederos a cielo abierto."