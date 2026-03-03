"Software blindado": Registraduría niega riesgo de fraude en nuevo protocolo con sistema electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil inició este martes el proceso de congelación del software electoral que será utilizado en las próximas elecciones legislativas, en un procedimiento que busca blindar tecnológicamente el preconteo, el escrutinio y la digitalización de las actas electorales E-14.

La jornada se adelanta en compañía de auditores de la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Misión de Observación Electoral (MOE), cinco auditores de partidos políticos y delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

El procedimiento, denominado Registro de Custodia de Código Fuente, tiene una duración estimada entre seis y ocho horas. Durante este tiempo, los sistemas informáticos que almacenarán los datos del preconteo, escrutinio y digitalización quedarán completamente bloqueados. Solo hasta la mañana del domingo 8 de marzo, día de las elecciones del Congreso, se realizará el “descongelamiento” del sistema para su puesta en marcha oficial.

Software electoral

Según explicó Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales de la Registraduría, el proceso contempla la generación de cuatro claves diferentes, introducidas de manera independiente por funcionarios de la Procuraduría, la Registraduría, el operador logístico y auditores de los partidos políticos. Este mecanismo busca garantizar que ninguna entidad tenga control exclusivo sobre el sistema.



“Se descarta el fraude en el proceso electoral totalmente. Si estamos hablando de software, el proceso electoral con los software que utiliza la Registraduría está blindado”, afirmó el delegado de la Registraduría frente a los señalamientos de posibles irregularidades.

En materia de vigilancia ciudadana y política, la entidad informó que hasta el momento se han inscrito 696 auditores de partidos para acompañar el proceso, lo que representa un incremento cercano al 300 % frente a 2022, cuando se registraron 188 personas en este mecanismo de control.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

En el panorama internacional, la Registraduría confirmó que tres consulados, ubicados en Israel, Beirut (Líbano) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), no fueron autorizados para instalar mesas de votación. Sin embargo, señaló que en el resto de sedes diplomáticas la instalación avanza con normalidad.

Finalmente, la entidad indicó que en todos los puestos de votación los bolígrafos que se utilizarán el día de la jornada ya fueron sometidos a dos pruebas, tanto químicas como de calor, bajo supervisión de las auditorías, con el fin de evitar cualquier alteración en los votos.

Con estas medidas, la autoridad electoral busca reforzar la confianza pública en el proceso y garantizar la transparencia de los comicios legislativos.