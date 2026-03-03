“¿Te gusta Petro?”, la pregunta de Vicky Dávila que incomodó a Juan Daniel Oviedo

En el bloque de preguntas cruzadas durante el debate organizado por Blu Radio para la Gran Consulta por Colombia, el tono subió varios puntos cuando Vicky Dávila lanzó una pregunta que incomodó a Juan Daniel Oviedo: “¿Por qué te gusta ese Petro? ¿Te gusta un poquito?”.

Vicky Dávila enmarcó su intervención en una crítica directa al gobierno de Gustavo Petro, en la que señaló que Colombia enfrenta una corrupción “disparada”, problemas de seguridad, crisis en salud y falta de oportunidades. Además, afirmó que ha sido “un pésimo presidente” y sugirió una actitud benévola de Oviedo frente al gobierno actual.



Oviedo respondió con vehemencia: “Reconocer la realidad no me hace petrista”

Oviedo rechazó las acusaciones y pidió bajar el tono de los prejuicios. Afirmó que reconocer que “el 48 % del país siente que las cosas van bien” no lo convierte en simpatizante del presidente. “¿O es que acaso querían hacer campaña con un país destruido?”, replicó.

El exdirector del DANE también insistió en que el debate no puede quedarse en etiquetas. Además, propuso poner fin a los “populismos de izquierda o de derecha” y asumir la realidad con seriedad. Recordó que Petro ganó en democracia, aunque a muchos no les guste, y desconocerlo no ayuda a construir soluciones.

Debate de la Gran Consulta Blu Radio

Oviedo cuestionó a Vicky Dávila por su postura sobre Gaza

Luego llegó el turno de Juan Daniel Oviedo para preguntar y contraatacó a Vicky Dávila con un tema sensible: la guerra en Gaza. Planteó si no valía la pena abrir la puerta a una postura diferente frente al reconocimiento de un genocidio, tras mencionar la muerte de casi 16.000 civiles y niños desde 2023.

Dávila respondió que no está de acuerdo con que mueran inocentes, pero defendió el derecho de Israel a protegerse y criticó que Petro no condenara con contundencia los ataques contra ese país. También llevó el debate al terreno local: mencionó la violencia en Colombia, el accionar del Clan del Golfo y el reclutamiento de 18.600 menores por parte de las FARC.