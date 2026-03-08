Iván Cepeda tras jornada electoral: “Somos la principal fuerza política de Colombia”

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro reaccionó a los resultados de la jornada electoral de este domingo en Colombia y aseguró que el panorama político confirma el respaldo ciudadano a su proyecto. El dirigente afirmó que el resultado debe ser objeto de “riguroso escrutinio y observación”, pero sostuvo que la tendencia muestra una clara ventaja de su movimiento.

“Somos la principal fuerza política de Colombia, la más influyente, la que cuenta con la bancada más numerosa en Senado y Cámara”, expresó Cepeda al valorar los primeros resultados conocidos tras el cierre de las urnas. Según el candidato, el resultado refleja lo que, a su juicio, se ha vivido en el país durante los últimos años.

El aspirante presidencial aseguró que el triunfo no pertenece exclusivamente a su campaña, sino a los ciudadanos que respaldaron el proyecto político progresista. “Este triunfo no nos pertenece a nosotros, sino al pueblo colombiano que decidió confiar en el camino del cambio político y social”, afirmó en su declaración.

Cepeda sostuvo que el respaldo electoral se explica por el cumplimiento del programa de gobierno y por priorizar temas sociales. En ese sentido, afirmó que su sector ha puesto “por delante la vida, la dignidad e intereses de la gente”, pese a los obstáculos políticos que, según dijo, han enfrentado.



Durante su intervención, el candidato también defendió el modelo de reformas impulsado por el progresismo en el país. Señaló que, en su visión, reducir la pobreza no es incompatible con el crecimiento económico, y afirmó que cuando mejoran los salarios “crece la productividad y se fortalece la economía”.

El dirigente agregó que el resultado abre una nueva etapa política. “Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones”, indicó, al insistir en que profundizar los cambios no significa polarizar al país.

En su discurso, Cepeda también planteó objetivos para el futuro del país, entre ellos consolidar a Colombia como una “potencia mundial de la vida” y fortalecer el desarrollo agroalimentario y la biodiversidad. Asimismo, aseguró que se buscará impulsar infraestructura y acceso a agua potable en regiones históricamente olvidadas.

Publicidad

El candidato también envió un mensaje contra la corrupción y advirtió que su eventual gobierno mantendrá una política estricta frente al manejo de recursos públicos. “No habrá tregua contra quienes saquean el presupuesto público y desvían recursos para enriquecer a pocos”, afirmó.

Finalmente, el aspirante presidencial expresó reconocimiento al presidente Gustavo Petro por lo que calificó como su defensa de los derechos del pueblo colombiano. Además, lanzó una proyección electoral: “El próximo 31 de mayo ganaremos la Presidencia en primera vuelta”.