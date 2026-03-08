En vivo
Iván Cepeda tras jornada electoral: "Somos la principal fuerza política de Colombia"

Iván Cepeda tras jornada electoral: “Somos la principal fuerza política de Colombia”

El aspirante presidencial aseguró que el triunfo no pertenece exclusivamente a su campaña, sino a los ciudadanos que respaldaron el proyecto político progresista

