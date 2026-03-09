Juan Daniel Oviedo revela que se reunirá hoy con Paloma Valencia, ¿vicepresidencia a la vista?

El excandidato presidencial Juan Daniel Oviedo confirmó que sostendrá una reunión con la senadora Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, en medio de especulaciones sobre una posible fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, el economista fue enfático en señalar que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta formal.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Oviedo se refirió a los resultados de la consulta, en la que obtuvo más de 1,25 millones de votos, y a la posibilidad de integrarse a la campaña de Valencia.

“Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas, y además dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo”, afirmó el exdirector del DANE, al explicar que primero escuchará lo que tenga que plantear la candidata.

Aunque reconoció que ambos coincidieron la noche anterior en la celebración del triunfo de Valencia, aclaró que la conversación que sostendrán este lunes será clave para definir el rumbo político.



“Quedamos de tener una conversación el día de hoy para saber ella qué está pensando”, señaló.

La reunión que podría definir una fórmula presidencial

La posibilidad de que Juan Daniel Oviedo se convierta en fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia ha cobrado fuerza tras los resultados de la consulta, donde el economista logró una votación significativa, especialmente en Bogotá.

En medio del ambiente político posterior a la jornada electoral, incluso en la celebración del triunfo de Valencia se escucharon voces que lo coreaban como vicepresidente.

“Sí señor, sí, las barras gritaban ‘vice, vice’”, reconoció Oviedo durante la entrevista.

No obstante, insistió en que cualquier decisión dependerá de las propuestas concretas que presente la candidata del Centro Democrático y de la afinidad programática entre ambos proyectos políticos.

“Necesitamos entender cuál va a ser la relación de Paloma con el partido y cuáles son los elementos fundamentales de la propuesta que se está construyendo para saber si hay afinidad y si hay cosas para poder aportar y sumar”, explicó.

El peso político de 1,25 millones de votos

Aunque Oviedo no ganó la consulta, su resultado electoral lo consolidó como una figura relevante dentro del espectro político colombiano. El economista se refirió a su desempeño con orgullo, destacando el respaldo ciudadano a su propuesta.

“Derrotado con orgullo porque le demostramos a Colombia que el centro existe y que es posible hacer política sin estar vendiendo el alma al diablo”, afirmó.

La votación obtenida —que superó el millón doscientos mil votos— se concentró principalmente en Bogotá, donde el exfuncionario tuvo una fuerte base de apoyo desde su candidatura a la alcaldía.

Este respaldo, según analistas, podría convertirlo en una pieza clave para ampliar el espectro electoral de una eventual candidatura presidencial de Valencia.

Sin embargo, el propio Oviedo advirtió que no puede asumir automáticamente que sus votantes se trasladarán a otro proyecto político.

“Yo no puedo salir a decir que me creo el jefe de un partido político y que puedo mover a mis votantes automáticamente”, subrayó.

Un puente entre el centro y la derecha

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la posibilidad de que Oviedo se convierta en un puente entre el electorado de centro y una candidatura identificada con la derecha, como la de Paloma Valencia.

Ante esa posibilidad, el economista dejó claro que la afinidad ideológica será determinante.

“Depende de la voluntad que tenga ella y de los principios que quiera plantear en esa campaña”, indicó.

Oviedo recordó que existen diferencias entre su visión política y algunas posturas del Centro Democrático, particularmente en temas internacionales y humanitarios.

“Tuvimos diferencias muy claras, por ejemplo, alrededor de Gaza. Más allá del tema jurídico, está el tema humanitario”, explicó.

“Me siento orgullosamente de centro”

Durante la conversación, el excandidato también definió con claridad su posición ideológica dentro del panorama político colombiano.

“Hoy amanecí orgullosamente de centro”, aseguró.

Según explicó, su objetivo político sigue siendo demostrar que existe un espacio electoral para posiciones moderadas que busquen consensos.

“Queremos demostrarle a Colombia que se necesita más carácter para sumar que para dividir”, afirmó.

El futuro político de Oviedo

En la entrevista también surgió otra alternativa para el economista: una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones locales del próximo año.

Consultado sobre qué preferiría entre ese camino o una eventual vicepresidencia, Oviedo evitó comprometerse.

“Es difícil hacer esa evaluación porque no me han ofrecido nada y no me han dado los términos claros de qué están esperando para la vicepresidencia”, señaló.

Por ahora, el futuro inmediato del dirigente político dependerá de la conversación que sostendrá con Paloma Valencia, una reunión que podría marcar el rumbo de la Gran Consulta por Colombia y reconfigurar el tablero electoral rumbo a la primera vuelta presidencial.

Mientras tanto, Oviedo insiste en que su prioridad sigue siendo representar a quienes respaldaron su propuesta política.

“Lo más importante es evaluar qué es lo mejor para mis votantes, porque ellos son lo fundamental en este proceso”, concluyó.