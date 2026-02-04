El destino familiar de Bogotá que estará en Anato 2026: parte de la memoria de la ciudad

En Bogotá, hay lugares que no solo ofrecen diversión, sino que también se convierten en parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Uno de ellos es Salitre Mágico, el parque de diversiones que, durante décadas, ha sido sinónimo de adrenalina, risas y momentos inolvidables para varias generaciones de bogotanos. Hoy, el parque retoma el protagonismo y se prepara para mostrarse como un referente del entretenimiento urbano y familiar en la Vitrina Turística de Anato 2026, que se realizará del 25 al 27 de febrero en Corferias.

Más allá de sus emblemáticas atracciones mecánicas, Salitre Mágico representa experiencias que forman parte de la vida cotidiana de sus visitantes: el primer beso en una fila de juegos, salir con amigos sin la supervisión de los padres, decidir mojarse en el splash pese al frío, o simplemente gritar, reír y desconectarse de la rutina diaria. Según Diana Zambrano, subdirectora de marketing del parque, “cuando hablamos de Diversión Extrema, no nos referimos únicamente a nuestras atracciones, sino a esas experiencias que marcan a las personas y a las familias”.

Salitre Mágico. Foto: Suministrada

La participación de Salitre Mágico en Anato 2026 se da en un momento clave para Bogotá, que ha fortalecido su oferta de planes urbanos y turismo cercano. El parque estará presente en el stand de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (ACOLAP), junto a entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR, en un espacio estratégico dentro del Gran Salón – Pabellón Nacional. Allí, buscará resaltar su papel como actor relevante en el ecosistema turístico y en el entretenimiento familiar de la ciudad.



Como parte de su reposicionamiento, Salitre Mágico también reafirma su disposición de trabajar de manera articulada con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y otras entidades distritales y nacionales. La meta es fortalecer la promoción de espacios de recreación, cultura y disfrute del tiempo libre, contribuyendo al turismo local y a la construcción de una ciudad más viva y diversa.