¡Milagro en Urabá! niño de 14 años se salvó de morir ahogado tras aferrarse a un árbol por 17 horas

¡Milagro en el Urabá antioqueño! Un menor de 14 años se salvó de morir ahogado después de estar más de 17 horas agarrado de un árbol. La comunidad logró ver al menos en medio del desastre y lo salvaron con una canoa improvisada

En medio de la tragedia que se vive en la subregión del Urabá antioqueño en donde una persona murió y tres más permanecen desaparecidas hace más de 24 horas, se conoció una historia que le da esperanza al departamento y es la de Arturo Hernández, un menor de 14 años se literalmente se aferró a su vida de un árbol.

Los hechos que hoy son virales en toda Antioquia ocurrieron en la vereda El Algodón de Necoclí, cuando el joven estaba en su casa y fue sorprendido por una enorme corriente de agua que se lo llevó a él y a los enseres de la vivienda. En ese momento comenzó la odisea de Arturo.

En medio de la furia del agua, el menor de edad intentó encontrar un terreno alto en donde salvaguardarse, pero fue un palo de mangos lo único que sobresalía sobre el desastre que provocaba el agua y como último acto de sobrevivencia se agarró del árbol que lo salvó de una muerte casi que segura. El alcalde de Necoclí, Guillermo Cardona.



#Video ¡Milagro en el Urabá! Así fue el momento en el que un menor de 14 años se salvó de morir ahogado después de estar más de 17 horas agarrado de un árbol. La comunidad logró ver al menor y lo salvaron con una canoa improvisada. #VocesySonidos @AndresJRendonC @DagranAntioquia pic.twitter.com/wLPnxA2mv9 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 4, 2026

“Se encontraba solo al interior de una vivienda en el barrio La Francia. La alerta fue entregada por un familiar. Se activó el protocolo de intervención con el fin de garantizar que el procedimiento fuera seguro y también conforme a los lineamientos de protección”, relató el mandatario local.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que el pequeño Arturo estuvo cerca de 17 horas agarrado del palo de mangos que en varias oportunidades estuvo a punto de ser arrasado por la fuerte corriente, sin embargo, el menor encontró la solución para evitar caer al agua: bajarse algunos centímetros para hacer contrapeso a la fuerza del agua.

Publicidad

En ese sube y baja duró casi un día sin comida y con una medida desesperada que decidió tomar el niño, tomar el agua que casi que lo cubría por completo para evitar deshidratarse. Y fue en los momentos más angustiosos cuando fue avistado por sus padres y vecinos del sector que empezaron a darle ánimo para que siguiera agarrado del palo de mangos.

El paso de los minutos se volvía más angustiante y a la espera de que llegara la ayuda helicoportada, la comunidad decidió armar una balsa de madera y así fue como entre varias personas llegaron hasta el lugar donde estaba el menor de edad y fue rescatado sano y salvo.

“Aguantado en las últimas ramas del palo de man luchando por salvarse. Los pobladores de la comunidad Algodón Abajo ingeniaron una balsa y se dieron a llegar hasta donde estaba el niño y lo pudieron rescatar. La verdad, la vida de este niño, sinceramente, es un milagro”, dijo.

Publicidad

Esta historia que ha sido admirada por propios y extraños terminó con un final feliz, porque el pequeño Arturo solo sufrió picadura de mosquitos y ya se encuentra con su familia a la espera de que el agua baje y puedan regresar a lo que queda de su vivienda.