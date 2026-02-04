⁠Imitador de Yeison Jiménez recibió advertencia legal y no puede seguir interpretando al cantante

El fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, tras un accidente aéreo ocurrido poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá), sigue generando reacciones en el mundo artístico.

Esta vez, la atención se centró en un artista conocido como Arboleda, quien durante cerca de un año venía realizando presentaciones en homenaje al intérprete de Destino final.

A través de sus redes sociales, Arboleda confirmó que recibió una notificación legal por parte del equipo jurídico y la familia de Jiménez, en la que se le solicita cesar el uso del nombre, la imagen y cualquier referencia a la marca del artista fallecido. “No puedo seguir siendo el tributo a Yeison Jiménez”, expresó en un video publicado en Instagram, donde explicó que la decisión lo tomó por sorpresa y que la acatará de inmediato.

En el mismo mensaje, el imitador aseguró que su intención nunca fue obtener beneficios económicos indebidos ni irrespetar la memoria del cantante. Por el contrario, afirmó que sus presentaciones surgieron como una forma de rendir homenaje al artista que, según dijo, lo inspiró a seguir su carrera musical. “Siempre lo hice con amor, respeto y admiración”, agregó.



Según se conoció, la advertencia legal se originó tras la promoción de varios eventos anunciados como “tributo oficial de Yeison Jiménez”, sin autorización de los titulares de los derechos.

Arboleda también señaló que el conflicto se desencadenó por un error publicitario en el que se utilizó el logo oficial del cantante, lo que llevó a la familia a intervenir de manera formal.

La firma Gómez Asesores y Consultores, representante legal de los herederos del artista, explicó que el nombre, la imagen y la marca Yeison Jiménez están debidamente registrados y protegidos, por lo que cualquier uso comercial requiere autorización expresa.

Publicidad

Juan Felipe Gómez, socio fundador de la firma, enfatizó que, aunque valoran profundamente los homenajes de los seguidores, no es legal promocionar giras, conciertos o eventos utilizando la marca sin consentimiento, ya que esto puede generar confusión entre el público.

Tras la situación, Arboleda anunció que continuará su carrera bajo el nombre artístico “Arboleda, el homenaje”, dejando atrás cualquier referencia directa al cantante fallecido. Además, reiteró sus disculpas públicas a la familia y al equipo de trabajo de Jiménez, asegurando que respetará las decisiones legales adoptadas.