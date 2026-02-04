Capturan a cabecilla del Clan del Golfo que ordenaba homicidios en el Magdalena Medio

En el corregimiento El Tigre, en Yondó, límites con Barrancabermeja, las autoridades realizaron un operativo en el que fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo que delinquían en el Magdalena Medio. Entre los detenidos en flagrancia por tráfico de armas y explosivos.

Entre los detenidos se encuentra alias “Steven”, señalado por los investigadores como uno de los responsables de coordinar acciones violentas de la subestructura Edgar Madrid Benjumea en esta región. Junto a él fueron capturados alias “Tortugo” y “Maryuris”, quienes al parecer cumplían labores de apoyo e información para el grupo armado.

Durante las diligencias de registro y allanamiento, las autoridades hallaron un revólver calibre 38, una granada de 40 milímetros, un kilo de pentolita, munición de uso restringido, radios de comunicación y teléfonos celulares, material que, según las investigaciones, iba a ser utilizado para fortalecer la capacidad armada de la estructura ilegal.

Alias “Steven” es señalado de ordenar homicidios selectivos y estaría vinculado como presunto autor intelectual de un homicidio múltiple ocurrido en Yondó el 24 de noviembre de 2025, en medio de disputas por el control territorial y las rutas del narcotráfico en el Magdalena Medio.



Los capturados, quienes tendrían una trayectoria criminal cercana a los cuatro años dentro del Clan del Golfo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, señaló que estas capturas hacen parte de una ofensiva sostenida contra el Clan del Golfo en la región, que en los últimos meses ha dejado detenidos en municipios como Puerto Wilches, Rionegro y Yondó, y que ha permitido avanzar en la contención de delitos como el homicidio y la extorsión.

En otro operativo en el municipio de Puerto Wilches, la Policía del Magdalena Medio puso fin a la carrera criminal de más de tres décadas de un hombre que se había convertido en el arquitecto del crecimiento ilegal en el departamento de Santander. Bajo el nombre operativo de “Guardián del Magdalena”, las autoridades lograron la captura de alias ‘Sombra’, señalado como el principal cabecilla urbano del Clan del Golfo en esta zona del país.

Publicidad

No se trata de una captura más en el tablero del conflicto. Alias ‘Sombra’ es descrito por los organismos de inteligencia como un veterano de la guerra, cuya trayectoria en estructuras armadas ilegales se remonta a 35 años atrás. Su experiencia no era solo operativa, sino logística: bajo su mando, la subestructura ‘Edgar Madrid Benjumea’ experimentó un crecimiento agresivo, logrando incrementar su pie de fuerza criminal en un 22,7%.

Las investigaciones apuntan a que ‘Sombra’ era el encargado de articular las redes criminales, coordinar el reclutamiento de nuevos integrantes y, fundamentalmente, asegurar el flujo de caja a través del control de rentas ilícitas.