En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Condenan a 24 años a alias ‘Zamir’, cabecilla del Clan del Golfo responsable de más de 21 asesinatos

Condenan a 24 años a alias ‘Zamir’, cabecilla del Clan del Golfo responsable de más de 21 asesinatos

El delincuente identificado como José Antonio Hernández Pérez, fue condenado tras ser señalado como responsable de una ola de asesinatos ocurridos en municipios como Yopal, Maní, Villanueva, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad