Condenan a 24 años a alias ‘Zamir’, cabecilla del Clan del Golfo responsable de más de 21 asesinatos

La Fiscalía General de la Nación logró la condena de José Antonio Hernández Pérez, conocido como alias ‘Zamir’, cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo, a 24 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en una serie de asesinatos ocurridos en el departamento de Casanare entre 2020 y 2021.

Alias ‘Zamir’ fue señalado como el autor intelectual de al menos 21 homicidios cometidos en municipios como Yopal, Maní, Villanueva, Tauramena, Pore y Orocué. Según la Fiscalía, estos crímenes tenían como objetivo demostrar el control territorial de la organización criminal en la región y generar miedo entre la población.

Entre los hechos más conocidos está el asesinato de Julio Velásquez Martínez, líder social y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Paso Cusiana, en Tauramena. El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2020, cuando Velásquez se encontraba en un taller de ornamentación y varios hombres llegaron en motocicleta y le dispararon, acabando con su vida. Según la investigación, el asesinato se habría producido porque la víctima se negó a trabajar con el grupo criminal.

Otro hecho violento ocurrió el 9 de mayo de 2021 en Orocué, donde hombres bajo las órdenes de alias ‘Zamir’ dispararon repetidamente a un hombre y posteriormente arrojaron su cuerpo a un río. Varios casos similares se registraron en otros municipios del departamento, lo que dejó como consecuencia una ola de violencia causada por esta subestructura del Clan del Golfo en Casanare durante esos años.



A José Antonio Hernández Pérez se le imputaron los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas, todos agravados. La condena se logró luego de que alias ‘Zamir’ aceptara su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía.