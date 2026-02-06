En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En Córdoba alertan por incrementos leves en el río Sinú; está inundando nuevas zonas

En Córdoba alertan por incrementos leves en el río Sinú; está inundando nuevas zonas

La crisis podría aumentar el número de poblaciones afectadas en el margen del río Sinú, en jurisdicción de Montería.

privilegios (20).png
Imagen satelital de la actual condición del sur de Montería, donde lo verde corresponde al territorio inundado.
@kerguelenhugo
Por: Vanessa Saldarriaga
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

