Arranca la quinta fecha de la Liga BetPlay con partidos clave en todo el país

Desde este viernes, el fútbol profesional colombiano se dispone a iniciar una nueva fecha de partidos clave, que seguirán definiendo la tabla de posiciones en este torneo apertura de 2026.



Partidos viernes 6 de febrero

En el estadio La Libertad, a las 6:20 de la tarde, el encargado de abrir la jornada será el Deportivo Pasto, que recibirá al Bucaramanga.

En la noche, a las 8:30, las luces del estadio Atanasio Girardot se encenderán para el partido entre Independiente Medellín e Internacional de Bogotá. Medellín buscará su primera victoria del campeonato tras acumular dos derrotas y dos empates, y se ubica en la posición 17 de la tabla.



Partidos sábado 7 de febrero

La fecha continuará el sábado a las 2:00 de la tarde con el duelo entre Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo. El conjunto motilón afrontará el partido con nuevo técnico: el venezolano Richard Páez, quien reemplaza a Nelson “el Rolo” Flores.

A las 4:10 de la tarde, en el estadio Manuel Murillo Toro, Tolima será anfitrión frente a Llaneros. Más tarde, a las 8:30 de la noche, Junior jugará contra Boyacá Chicó en el estadio Romelio Martínez. Los tiburones llegan con un invicto de dos partidos, mientras que Boyacá Chicó aún no ha conseguido ninguna victoria en esta Liga de Apertura.

El sábado también, a las 6:20 de la tarde, habrá partido en el estadio de Techo entre Fortaleza y Santa Fe. El equipo cardenal cuenta con Hugo Rodallega, quien ganó el jueves el premio Acolfutpro al mejor jugador de 2025, tras la votación de los futbolistas profesionales.



El encuentro Fortaleza–Santa Fe se adelanta de la fecha 9 por determinación de la Dimayor, debido a la reprogramación que la entidad debió realizar a causa de la suspensión de los partidos de esta semana en El Campín, por el mal estado de la grama. Sin embargo, la Dimayor dejó por definir los partidos originalmente aplazados: por la fecha 5, Santa Fe vs. Nacional y Fortaleza vs. América, y por la fecha 9, Millonarios vs. Pereira.



Fecha del domingo 8 de febrero

El domingo, a las 4:10 de la tarde, Alianza Valledupar, colero del campeonato y que viene de caer 5-0 ante Bucaramanga, jugará contra Once Caldas. A las 6:20 de la tarde habrá clásico en Palmaseca: Cali enfrentará a Millonarios, equipo que solo ha sumado un punto en el torneo.

El fútbol del fin de semana culminará el domingo a las 8:30 de la noche con el partido entre Jaguares y Deportivo Pereira, encuentro encargado de cerrar la fecha con los juegos que no fueron aplazados.

Por ahora, de manera temporal, los ocho equipos que avanzarían a la siguiente fase son, en orden de clasificación:



Deportivo Pasto Bucaramanga Tolima América Internacional de Bogotá Atlético Nacional Deportivo Cali Llaneros