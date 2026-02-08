Un policía muerto y más de 13 heridos de gravedad deja colapso de atracción mecánica

Un inspector de policía murió y otras trece personas resultaron heridas al desplomarse una atracción mecánica en una feria del norte de la India, de la que el agente intentaba rescatar a los pasajeros atrapados, informaron fuentes oficiales.

"El inspector falleció mientras rescataba a personas. Los heridos están siendo atendidos en el hospital. Se están investigando los incidentes y se tomarán medidas estrictas contra los responsables", dijo a los medios el jefe del distrito, Ayush Sinha, tras ordenar la evacuación inmediata y el cierre del área de atracciones.

La tragedia ocurrió la noche del sábado en el estado de Haryana cuando la atracción, conocida como "Tsunami" y en la que viajaban unas 19 personas, se atascó en las alturas antes de precipitarse al vacío.

Según vídeos difundidos por testigos en redes sociales, el aparato comenzó a moverse a una velocidad inusual tras quedar bloqueado, para finalmente desprenderse de sus soportes y estrellarse contra el suelo.



El fallecido se encontraba coordinando las labores de evacuación de los pasajeros atrapados cuando la estructura cedió por completo del otro extremo y se desplomó sobre él, según informó la policía.

El oficial, que estaba a punto de jubilarse tras 36 años de servicio, sufrió heridas mortales en el rostro y la cabeza mientras intentaba poner a salvo a los ocupantes.

"El columpio se atascó arriba y la gente empezó a gritar. Subí para ayudar y logré bajar a siete u ocho personas antes de que la estructura se desplomara sobre los que quedaban y sobre el inspector", contó un testigo al medio local Bhaskar English.

Apenas una hora antes del accidente de la atracción, el colapso de una de las puertas principales del recinto ya causó heridas a otras dos personas, entre ellas un menor. Los trece heridos en el doble incidente fueron trasladados a hospitales cercanos, donde reciben tratamiento por diversas lesiones.

Las autoridades de Faridabad, una ciudad satélite de Nueva Delhi, han iniciado una investigación criminal contra los operadores de la feria por negligencia técnica, mientras el Gobierno regional de Haryana ha prometido asistencia económica a las familias de las víctimas.