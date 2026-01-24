Disidencias de 'Calarcá' atacaron base militar en Anorí, Antioquia; no hubo heridos

En un hecho que es investigado por las autoridades en el departamento de Antioquia, dos hombres se acercaron hasta la base militar Bomboná del municipio de Anorí y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra las instalaciones militares.

La información que se ha conocido hasta el momento es que los hombres se movilizaban en una motocicleta cuando llegaron a las inmediaciones del batallón y abrieron fuego, mismo que fue contestado por los uniformados, generando un cruce de disparos que duró varios minutos.

Aunque las ráfagas causaron temor y zozobra entre la población civil, autoridades locales confirmaron que el hostigamiento no dejó víctimas ni personas heridas, ya que los hombres, al parecer, integrantes del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' huyeron del lugar y ya son buscados en esta zona del Nordeste antioqueño.

Hay que recordar que Anorí ya había sido centro de acciones violentas contra la Fuerza Pública en los últimos días, cuando tres soldados cayeron en un campo minado en la vereda Los Trozos. Aunque los uniformados fueron trasladados a centros asistenciales, lamentablemente uno de ellos sufrió la amputación de sus dos piernas.



Por el momento las autoridades departamentales y locales planean intensificar los operativos militares en el municipio de Anorí con el fin de mitigar los recientes hechos violentos perpetrados por el Clan del Golfo y las disidencias y que han puesto en riesgo la integridad de la Fuerza.