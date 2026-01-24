Academia advierte graves impactos para Antioquia por aranceles del 30 % impuestos por Ecuador

Las exportaciones de Antioquia con destino a Ecuador, que entre enero y noviembre de 2025 alcanzaron los 415,2 millones de dólares, podrían verse drásticamente afectadas tras el anuncio del Gobierno ecuatoriano de imponer un arancel unilateral del 30 % a productos colombianos, según un reporte del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA.

El informe advierte que esta medida se suma a un contexto ya adverso, dado que en ese mismo periodo las exportaciones del departamento hacia ese mercado registraron una caída del 22,1% frente a igual lapso del año anterior.

La disminución estuvo asociada principalmente a la fuerte contracción de las ventas de energía eléctrica, que se redujeron en 52,5 % y representan cerca de una tercera parte de las exportaciones regionales a Ecuador.

Este escenario contrasta con el desempeño de las exportaciones no minero-energéticas, que crecieron cerca de un 12 % entre enero y noviembre de 2025, hasta alcanzar los 280,2 millones de dólares.



El reporte destaca que Antioquia es el primer departamento del país en exportaciones totales hacia Ecuador, con una participación del 24 %, y el tercero en envíos de productos no minero-energéticos, con el 18,7 %, por detrás de Valle del Cauca y Bogotá.

Para el director del Centro de Pensamiento de la EIA, Saúl Pineda Hoyos, este nuevo episodio en las relaciones bilaterales ratifica la recurrencia de medidas unilaterales en la región, que ponen en entredicho los acuerdos de integración.

"En particular, en el caso de Antioquia, el impacto se va a sentir sobre productos como el de las motocicletas, los vehículos y sus partes, las manufacturas de plástico y algunas confecciones, pero también en la distribución de energía", destacó Pineda.

Aunque inicialmente las ventas de energía eléctrica estarían exentas del arancel, el anuncio del Gobierno colombiano de suspender el suministro tendría un impacto negativo, considerando que las exportaciones acumuladas de este producto sumaron 133 millones de dólares hasta noviembre del año anterior.

Adicionalmente, el informe señala posibles afectaciones en productos no minero-energéticos como aceites de palma, motocicletas, tampones higiénicos, poliésteres en formas primarias, fajas, bragas y manufacturas de plástico, que venían registrando importantes crecimientos en ese mercado.